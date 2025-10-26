Ist aus der Ostallee in Lahnstein eine Rennstrecke gewoden? Zumindest beklagen Anwohner, dass seit Einführung der Ringlösung insbesondere nachts vermehrt gerast wird. Sie rufen um Hilfe.
Die Verkehrsführung im Stadtteil Oberlahnstein gefällt nicht jedem – insbesondere viele Anwohner der betroffenen Ringlösung fühlen sich über Gebühr vom Verkehr belastet. Eine Anwohnerin der Ostallee hat nun einen Hilferuf gestartet. Sie bemängelt tägliche Probleme und hofft auf schnelle Abhilfe durch die Verwaltung.