Bei der Lehner Kirmes in Lahnstein wurde am Wochenende ausgelassen gefeiert. Doch nicht nur das. Sie Veranstaltung wurde auch für ein weiteres, wichtiges Ereignis genutzt: die Amtseinführung der neuen Rhein-Lahn-Nixe.

Und dann ist er auf einmal da, der große Moment. Auf der Lehner Kirmes wurde am Samstag, 6. September, Glockenschlag 22 Uhr, das bestgehütete Geheimnis der Region gelüftet: Die neue Rhein-Lahn-Nixe heißt Kristina I., mit bürgerlichem Namen Kristina Nedic und ist 22 Jahre jung. Sie ist ein echtes “Lohnschdener Mädche“ und hat, wie sie unserer Zeitung glaubhaft versichert, schon immer davon geträumt, als Repräsentantin des Kur- und Verkehrsvereins (KVL)und der Stadt Lahnstein zeigen zu können, „wie toll meine Heimatstadt ist und was sie alles zu bieten hat“.

Im Frühjahr habe sie in den sozialen Medien die „Ausschreibung“ entdeckt und sich sofort beworben: „Kurz nach Ostern bekam ich die Zusage.“ Nach einem passenden Neptun musste sie auch nicht lange suchen: In die Rolle des römischen Meeresgottes schlüpfte Harald Hergenhahn, der wie „seine“ Nixe dem Vorstand der Traditionsgarde Rot-Weiß angehört. „Kristina ist für mich wie meine dritte Tochter“, so die antike Gottheit im Gespräch mit unserer Zeitung.

i Gut besucht: Im Weindorf der Lehner Kirmes herrschte Feierstimmung. Bletzer Ulrike

Nachdem lange „Top Secret“ angesagt war, ist es jetzt also so weit. Das heißt, fast: Zuerst gilt es noch, auf der Lehner Kirmes Kristinas Vorgängerin Sarah I. gebührend zu verabschieden. Die waltet aber erst mal ihres Amtes und begrüßt von der Purzelmarktkönigin aus Billigheim bis zur Rettich-Hoheit aus Schifferstadt rund 60 Repräsentantinnen im Weindorf. Sarah habe ihr Amt, bei dem mehr als 80 Termine anfielen, stets mit großem Engagement ausgeübt, lobt Günter Groß, der Vorsitzende des KVL, an den die Rhein-Lahn-Nixe angedockt ist. Die Ausrichtung der Lehner Kirmes hat der KVL an die 2024 gegründete Lehner Kirmesgesellschaft abgegeben, die die Kultveranstaltung in diesem Jahr zum zweiten Mal bravourös auf die Beine stellt.

Warme Worte für Nixe und Kirmesgesellschaft gibt es auch von Lennart Siefert: „Die Lehner Kirmes ist ein Stück Brauchtum, das zu unserer Stadt gehört“, so der OB. „Deshalb tragt dazu bei, dass sie erhalten bleibt, kauft das Kirmesbändchen, und trinkt die Bierwagen leer.“

i Kurz vor der Abfahrt mit dem Boot: die neue Rhein-Lahn-Nixe Kristina I. (Kristina Nedic) und ihr Neptun Harald Hergenhahn. Bletzer Ulrike

Dann kündigt Andreas Birtel, der als Zweiter Vorsitzender der Kirmesgesellschaft durch den Abend führt, Sarahs große Abschiedsrede an. „Ein aufregendes und sehr kurzes Jahr mit unglaublich vielen tollen Momenten liegt hinter mir. Danke, dass ihr mich dabei unterstützt habt“, sagt die scheidende Rhein-Lahn-Nixe, bevor ihr vor lauter Abschiedsschmerz die Tränen kommen. Zum Glück ist der Stadtchef für alle Eventualitäten gerüstet, sodass er ihr ein Taschentuch reichen kann.

i Die Band Die Rebellen aus Unterfranken heizte den Kirmesgästen ein. Bletzer Ulrike

Während die Partyband „Die Rebellen“ noch ordentlich für Stimmung sorgt, macht sich einen Kilometer weiter flussabwärts das Nixenboot startklar. Als Tänzerin des Showballetts der Traditionsgarde Rot-Weiß sei sie es gewohnt, auf der Bühne zu stehen, sagt Kristina Nedic: „Aber das hier ist noch mal was ganz anderes.“ Übrigens: Im sogenannten „wirklichen Leben“ studiert die junge Frau Kulturwissenschaften an der Uni Koblenz. Und: Neben dem Karneval als ihrem größten Hobby reist sie sehr gern.

i In seiner "Antrittsrede" legte Neptun Harald Hergenhahn den Lahnsteinern ans Herz, seine Nixe gut zu behandeln. Bletzer Ulrike

Genug geplaudert, jetzt gilt es an Land zu gehen, durch ein Spalier von Wunderkerzen zu schreiten und in der jubelnden Menge zu baden. Oben auf der Bühne mit Amtskette und Schärpe versehen, verspricht Kristina I. hoch und heilig, als Rhein-Lahn-Nixe ihr Bestes zu geben: „Ich freue mich sehr auf das Jahr, das vor mir liegt.“

Auch über die Inthronisation der Rhein-Lahn-Nixe hinaus war und ist bei der Lehner Kirmes viel los. So startete das Volksfest bereits am Freitag mit dem Fassanstich und der Band „Die Mühlbachtaler“. Am Sonntag standen nach dem Hochamt unter anderem die Verleihung des Lehner Ankers und die Schlauchbootregatta an. Und auch am Montag ist noch Kirmes: Nach der Eröffnung um 12 Uhr sorgen ab 15 Uhr die Alleinunterhalter Scharenberg und Atze für Amüsement. Weitere Höhepunkte sind der Stiefelweitwurf um 16 Uhr und die „Geschichten mit Karl Krämer und Johannes Lauer“, bevor das Volksfest mit der Ziehung der Getränketombola um 19 Uhr langsam ausklingt.