Pünktlich täglich um 12 Uhr klingt der Gong, der alles in Gang setzt: Dutzende Kinder im Alter von sechs bis zwölf stürmen in Richtung der großen Zelte, bilden lange Schlangen, um Leckeres bei der Essenausgabe auf die Teller zu bekommen. „Da will keiner der Letzte sein“, witzelt Heike von Graevenitz beim Besuch unserer Zeitung. Die leitet gemeinsam mit ihrem Ehemann Dirk seit mehr als 20 Jahren das Kinderferienlager der Arbeiterwohlfahrt (AWO) auf dem Aspich in Lahnstein. 150 Kinder toben noch bis Ende dieser Woche auf dem herrlichen Gelände direkt am Waldrand.

Geschichte geht bis ins Jahr 1957 zurück

Schon seit 1957 findet die Ferienfreizeit hier oben auf dem Aspich statt. Ausrichter ist ein Verein, der sich aus Mitgliedern der AWO-Ortsvereine Lahnstein und Braubach zusammensetzt. Vorsitzender ist Dirk von Graevenitz, Ehefrau Heike engagiert sich im Vorstand als Schriftführerin. Seit zwei Jahrzehnten stellen beide die Campleitung – „und eigentlich fühlen wir uns fit und motiviert genug, dies noch ein paar Jahre weiterzumachen“, wie sie versichern. Draußen toben derweil rund 150 Kids nach Herzenslust über das Gelände. Ob beim Fußball, Tischtennis, Basteln, Kicker, auf der Zugrutsche oder – bei vielen der Favorit – beim Bauen von Holzhüttchen im Wald: Die insgesamt 300 Kinder, die an den zwei Wochen der AWO-Ferienfreizeit ganz oder teilweise mitmachen, haben alle Freiheiten, sich nach Herzenslust auszupowern.

Auch die obligatorische Übernachtung gehört dazu

„Wir haben kein straffes Programm oder ein Motto“, erklärt Dirk von Graevenitz den Unterschied zu anderen Kinderfreizeiten in der Region. „Die Kinder sollen das machen, worauf sie Lust haben.“ Aber natürlich ist bei allen Aktivitäten eine gute Betreuung und Beobachtung oberste Pflicht, und so ist in diesen beiden Wochen auf dem Aspich auch ein 30-köpfiges Betreuerteam mit am Start. 15 Jahre müssen die teils jugendlichen Betreuer mindestens sein, viele waren einst selbst „AWO-Kind“, worauf von Graevenitzs natürlich besonders stolz sind. „Sie verbinden ihre Kindheit mit dem Ferienlager hier und geben später gern etwas zurück.“

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren, die meisten kommen aus dem Rhein-Lahn-Kreis, immer wieder sind aber auch Kinder aus der weiteren Region zu Gast. Es werden altersgemäße Gruppen gebildet, eine Übernachtung gehört selbstredend zu dem Ferienabenteuer dazu.

Ziel ist es, die Freizeit wieder drei Wochen anbieten zu können

Und so erleben Kinder wie Betreuer unbeschwerte Tage auf Lahnsteins Höhen, kurze Schreckmomente wie Schürfwunden oder eingeklemmte Zimmer gehören bei einer Kinderfreizeit selbstredend dazu. „Wir können die Kinder ja nicht in Watte packen“, sagt Heike von Graevenitz. „Wirklich Schlimmes ist noch nie passiert.“ Da könne man sich auf das Betreuerteam verlassen. Bei deren Auswahl gebe man sich viel Mühe, allerdings gestaltet sich die Suche gerade seit Corona deutlich schwieriger, berichten die Campleiter. „Es ist heutzutage nicht einfach, Freiwillige zu finden, die ihre Freizeit als Betreuer verbringen möchten.“ Zwar gebe es ein kleines Taschengeld, auch Freistellungen vom Arbeitgeber fürs Ehrenamt sind theoretisch möglich, aber gerade kleine Betriebe könnten sich dies heutzutage kaum noch leisten.

i Besonders spannend und einer der Höhepunkte der Ferienfreizeit ist die Übernachtung der Kinder in großen Zelten. Tobias Lui

Und so braucht es viel Idealismus bei den Betreuern – und ohne Spaß an der Sache gehe es bei einer solchen Freizeit schon mal gar nicht. „Die ersten Wochen des Jahres bin ich vor allem damit beschäftigt, das Betreuerteam zusammenzustellen“, sagt Heike von Graevenitz. Am Ende wurden 30 gefunden, gern habe man ein paar mehr gehabt, um das Ferienlager – wie vor Corona – wieder über drei Wochen anbieten zu können. „Das ist unser Ziel für 2026.“ Bedarf ist zweifellos da: Die 300 Plätze – für kleines Geld und daher für fast jeden erschwinglich – waren innerhalb weniger Tage ausgebucht.