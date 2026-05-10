Drehleiter im Rathaushof Lahnstein: Dachstuhl von Mehrfamilienhaus brennt Johannes Koenig 10.05.2026, 12:57 Uhr

i Ein Dachstuhl brannte am Samstag in Oberlahnstein. Uli Deck/dpa

Ein Dachstuhlbrand in der Hochstraße in Oberlahnstein sorgte am Samstagmorgen für einen größeren Feuerwehreinsatz. Dabei ging auch eine Drehleiter auf dem Parkplatz des benachbarten Rathauses in Position.

Millimeterarbeit am Samstagmorgen gegen 9 Uhr in Oberlahnstein. In der Hochstraße in Nähe der Ecke Kirchstraße kam es zu einem Dachstuhlbrand an einem Mehrfamilienhaus. Im Laufe der Löscharbeiten musste eine Drehleiter durch eine schmale Einfahrt auf den Parkplatz des benachbarten Rathauses fahren.







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