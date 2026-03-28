Neue Pächter haben viel vor Lahnstein: Brüder geben Ton in der „Rheinterrasse“ an Tobias Lui 28.03.2026, 13:00 Uhr

i Willkommen in "Alos Rheinterrasse" in Niederlahnstein (von links): Robin und Rodi Hussein, 19 und 21 Jahr jung, empfangen hier ihre Gäste. Tobias Lui

Der Vater ist Gastronom und hat die Leidenschaft an die Söhne weitergegeben. Dass die aber mit gerade 19 beziehungsweise 21 Jahren ein eigenes Restaurant in Lahnstein führen, ist ungewöhnlich. Doch Robin und Rodo Hussein haben sichtlich Lust drauf.

. Die Rheinterrasse in Niederlahnstein hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Seit dem Wochenende ist diese um ein Kapitel reicher, denn es gibt ein neues Pächterteam, eines, das durchaus ungewöhnlich ist: Denn Robin und Rodi Hussein sind zwei Brüder, 19 und 21 Jahre jung, stammen aus einer Gastronomiefamilie und empfangen die Gäste in „Alos Rheinterrasse“.







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