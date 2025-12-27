Lahnstein: Bessere Perspektiven und Klimawandel im Rat

Das liebe Geld ist immer wieder Thema, auch in der Kommunalpolitik. In Lahnstein scheint die Zukunft nicht mehr ganz so dunkel auszusehen wie in den vergangenen Jahren. Bei den jüngsten Haushaltsberatungen schimmerte Licht am Ende des Tunnels durch.
Konstruktive Beratungen, ein niedrigeres Defizit als in den Vorjahren – und sogar die schwarze Null in Sicht: In seiner letzten Sitzung des Jahres hat der Lahnsteiner Stadtrat einstimmig den Haushaltsplan für 2026 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt steht ein Defizit von 3,58 Millionen Euro, im Finanzhaushalt beträgt das Minus 2,49 Millionen Euro.