Haushalt verabschiedet Lahnstein: Bessere Perspektiven und Klimawandel im Rat Tobias Lui 27.12.2025, 06:00 Uhr

i Im Herzen von Oberlahnstein findet sich die Stadthalle mit Dutzenden Veranstaltungen im Jahresverlauf. Doch in den kommenden Jahren sollen noch viel mehr Dinge entstehen, die Gäste ans Rhein-Lahn-Eck locken. Tobias Lui

Das liebe Geld ist immer wieder Thema, auch in der Kommunalpolitik. In Lahnstein scheint die Zukunft nicht mehr ganz so dunkel auszusehen wie in den vergangenen Jahren. Bei den jüngsten Haushaltsberatungen schimmerte Licht am Ende des Tunnels durch.

Konstruktive Beratungen, ein niedrigeres Defizit als in den Vorjahren – und sogar die schwarze Null in Sicht: In seiner letzten Sitzung des Jahres hat der Lahnsteiner Stadtrat einstimmig den Haushaltsplan für 2026 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt steht ein Defizit von 3,58 Millionen Euro, im Finanzhaushalt beträgt das Minus 2,49 Millionen Euro.







