Finanzierung gesichert Lahnstein bekommt Millionenförderung für Radbrücke Marta Fröhlich 01.06.2026, 14:00 Uhr

i Der neue Radweg soll über die Mole Nieder- und Oberlahnstein verbinden. Die Vorarbeiten sind gemacht. Jetzt läuft die Ausschreibung. Marta Fröhlich

Rund 15 Millionen Euro soll die neue Rad- und Fußgängerbrücke über die Lahn kosten. Ein großer Batzen wird gefördert, das steht nun fest. Jetzt läuft die europaweite Ausschreibung für das Großprojekt in Lahnstein.

Gute Nachrichten für die Stadt Lahnstein: Ein Löwenanteil der Finanzierung der neuen Radbrücke über die Lahn ist gesichert. „ Für den Neubau des Rad- und Gehwegs und für den Bau der neuen Rad- und Gehwegebrücke über die Lahn erhält die Stadt Finanzhilfen des Bundesministeriums für Verkehr in Höhe von rund 13,7 Millionen Euro“, teilte die heute ehemalige Landesverkehrsministerin Daniela Schmitt mit, kurz bevor sich der neue Landtag ...







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