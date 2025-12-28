Forstamtschef nicht überrascht Lahnstein: Begegnung mit Wolf bleibt unwahrscheinlich Tobias Lui 28.12.2025, 10:00 Uhr

i Der Wolf ist zurück in der Region: In Lahnstein wurde kürzlich ein Tier gesichtet. Swen Pförtner/dpa. Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Es ist ein großes Raubtier aus der Familie der Hunde, das in Rudeln lebt und in vielen Regionen der Welt vorkommt. In den Wäldern am Mittelrhein tauchte der Wolf bisher aber nicht auf. Das ändert sich aktuell, wie der Blick nach Lahnstein zeigt.

Die Nachricht Ende vergangener Woche sorgte für Aufsehen: „Der Wolf ist zurück in Lahnstein“, vermeldete da der Hegering Lahnstein. Während einer Drückjagd im Revier „Spießborn I“ wurde das Tier am 16. November gesichtet. Eigentlich ging es bei der Jagd darum, die in zunehmenden Schwarzwildschäden in Friedrichsegen und Friedland einzudämmen.







