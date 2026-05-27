Freundschaft nach Kettering Lahnstein: Aus Städtepartnerschaft wird zweite Heimat Dirk Förger 27.05.2026, 17:00 Uhr

i Von links: Greg Titcombe (Vorsitzender der Kettering-Lahnstein Twinning Association), Rhein-Lahn-Nixe Kristina I, Günter Groß (Vorsitzender des Partnerschaftskreises Lahnstein-Kettering) und OB Lennart Siefert am Eingang zu "Maximilians Brauwiesen". Dirk Förger

Seit mehr als 70 Jahren verbindet Lahnstein und Kettering (England) ein enger Kontakt. Eine Städtepartnerschaft entstand und aus Bekanntschaften wurden echte Freundschaften. Nun besuchten die Engländer Deutschland erneut.

Es gibt Beziehungen, die beginnen mit einem Handschlag und enden irgendwann in einem Ordner mit vergilbten Urkunden im Stadtarchiv. Und dann gibt es die Städtepartnerschaft zwischen Lahnstein und Kettering. Die begann zwar ebenfalls mit Handschlägen, entwickelte aber schnell etwas viel Wertvolleres: Umarmungen, Freundschaften, Familienanschlüsse und eine Art emotionales Zuhause auf der anderen Seite des Ärmelkanals.







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