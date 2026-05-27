Seit mehr als 70 Jahren verbindet Lahnstein und Kettering (England) ein enger Kontakt. Eine Städtepartnerschaft entstand und aus Bekanntschaften wurden echte Freundschaften. Nun besuchten die Engländer Deutschland erneut.
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Es gibt Beziehungen, die beginnen mit einem Handschlag und enden irgendwann in einem Ordner mit vergilbten Urkunden im Stadtarchiv. Und dann gibt es die Städtepartnerschaft zwischen Lahnstein und Kettering. Die begann zwar ebenfalls mit Handschlägen, entwickelte aber schnell etwas viel Wertvolleres: Umarmungen, Freundschaften, Familienanschlüsse und eine Art emotionales Zuhause auf der anderen Seite des Ärmelkanals.