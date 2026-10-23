Nach Shitstorm für die SPD
Lahnstein: Arzheimer vermisst Abgrenzung nach links
Mit Thorsten Rudolph, MdB, startete die Demo für Demokratie und Menschenwürde auf dem Koblenzer Zentralplatz
Mit Thorsten Rudolph, MdB, startete die Demo für Demokratie und Menschenwürde auf dem Koblenzer Zentralplatz
Wolfgang Lucke

Der rüde Umgangston in den sozialen Netzwerken hat zuletzt die SPD in Lahnstein beschäftigt. Ein Ratskollege sieht in einer fehlenden Abgrenzung nach links einen Grund für den jüngsten Shitstorm.

Lesezeit 2 Minuten
Beschimpfungen, hämische Smileys und viel Kritik – nach der Teilnahme an einer Demo für Vielfalt und gegen Rechtsextremismus haben Lahnsteins Sozialdemokraten aktuell mit diversen Shitstorms in den sozialen Netzwerken zu kämpfen. Unterstützung gegen solche Shitstorms – viele der Kommentare wurden von offensichtlichen Fakeprofilen verfasst – kommt aus dem Stadtrat, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freien Bürgerliste Lahnstein (FBL) ...
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