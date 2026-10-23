Der rüde Umgangston in den sozialen Netzwerken hat zuletzt die SPD in Lahnstein beschäftigt. Ein Ratskollege sieht in einer fehlenden Abgrenzung nach links einen Grund für den jüngsten Shitstorm.
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Beschimpfungen, hämische Smileys und viel Kritik – nach der Teilnahme an einer Demo für Vielfalt und gegen Rechtsextremismus haben Lahnsteins Sozialdemokraten aktuell mit diversen Shitstorms in den sozialen Netzwerken zu kämpfen. Unterstützung gegen solche Shitstorms – viele der Kommentare wurden von offensichtlichen Fakeprofilen verfasst – kommt aus dem Stadtrat, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freien Bürgerliste Lahnstein (FBL) ...