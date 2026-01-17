Insolvenz des Restaurants
Lahnstein: Ariston geschlossen, Verpächter geschockt
Beschädigtes Inventar, eine nicht nutzbare Küche und erheblicher Reinigungs- und Sanierungsbedarf: Dieses Bild bot sich Markus Bock nach der Schlüsselübergabe.
Tobias Lui

Feinste griechische Küche in edlem Ambiente: Das „Ariston“ in Lahnstein hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Doch nach der Insolvenz bleibt der Vermieter auf Schulden und einem Chaos sitzen.

Lesezeit 2 Minuten
Gastronomie ist ein hartes Brot, spätestens seit Corona ist dies wohl jedem bewusst. Ein Beispiel aus Lahnstein zeigt, wie schmal der Bereich zwischen erfolgreich und nicht erfolgreich sein kann: Über Monate zahlte da der Pächter eines Hotels und Restaurants keine Pacht, die Außenstände sind fünfstellig.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungGastronomie

Top-News aus der Region