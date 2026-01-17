Feinste griechische Küche in edlem Ambiente: Das „Ariston“ in Lahnstein hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Doch nach der Insolvenz bleibt der Vermieter auf Schulden und einem Chaos sitzen.
Gastronomie ist ein hartes Brot, spätestens seit Corona ist dies wohl jedem bewusst. Ein Beispiel aus Lahnstein zeigt, wie schmal der Bereich zwischen erfolgreich und nicht erfolgreich sein kann: Über Monate zahlte da der Pächter eines Hotels und Restaurants keine Pacht, die Außenstände sind fünfstellig.