Verkehrsführung umstritten
Lahnstein: Anwohner klagen über Folgen der Ringlösung
Risse zeigen sich in der Straße Helmestal.
Risse zeigen sich in der Straße Helmestal.
Tobias Lui

Raser, Fahrzeuge, die auf Bürgersteige ausweichen, Risse an Häusern: Anwohner aus dem Oberheckerweg, Helmestal, der Ketteringstraße, der Sebastianusstraße, der Südallee, der Josef-Rätz-Straße sowie Im Karstel klagen über Folgen der Ringlösung.

Lesezeit 3 Minuten
Die Verkehrsführung in Lahnstein ist am Mittwoch, 5. Mai, Thema im Stadtrat (17 Uhr, Stadthalle). Vor der öffentlichen Sitzung melden sich einige Bürger zu Wort, die sich von der Ringlösung benachteiligt fühlen und deren Ende fordern. Losgelöst vom Engagement der Bürgerinitiative „Zurück zur alten Verkehrsführung“ haben sich diese Anwohner an unsere Zeitung gewandt.

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