Lahnradweg: Zwischen malerisch und marode

Die R7, ein beliebter Radweg entlang der Lahn, ist für den Tourismus in der Region von großer Bedeutung. Doch in welchem Zustand ist die Strecke? Und für wen ist sie eigentlich geeignet? Ein Selbstversuch.

i Der Abschnitt zwischen Weilburg und Gräveneck ist schön, aber eng. Tobias Ketter

Der Sommer lockt derzeit viele Menschen nach draußen. Auf den Radwegen im Landkreis Limburg-Weilburg ist deshalb einiges los. Besonders der R7, der an der Lahn entlang führt, erfreut sich großer Beliebtheit. Doch wie gut ist die Strecke eigentlich? Gibt es Mängel? Und ist der Lahnradweg auch für Anfänger sowie Kinder geeignet? Unser Redakteur Tobias Ketter hat den Abschnitt zwischen Weilburg und Diez getestet und nimmt die Passage vom Schloss in Weilburg bis zur Burg in Runkel unter die Lupe.

Vom Schlossplatz aus geht es erst einmal bergab. Bei der Fahrt durch die engen Straßen der Altstadt in Richtung Lahn ist Vorsicht geboten. Aufgrund der zahlreichen Fußgänger und auch wegen einiger Kreuzungen sollte man stets wachsam sein. Der eigentliche Einstieg des R7 direkt am Fluss ist dann trotz Beschilderung gar nicht so leicht zu finden. Letztlich gelingt das aber doch recht problemlos. Unmittelbar an der Weilburger Schleuse geht es nochmals einen kleinen Hang hinab und schon befindet man sich auf dem Radweg.

Auf den ersten Kilometern ist der Weg sehr eng

Die ersten Kilometer sind wirklich malerisch. Zwischen der Lahn und den Bahngleisen nur rund zwei Meter vom Fluss entfernt schlängelt sich der Weg durch das enge und idyllische Tal. Reiher können auf den Lichtungen beobachtet werden. Das Summen von Bienen ist zu hören. Man trifft neben Radfahrern auch immer wieder freundliche Jogger, Angler sowie Kanuten. Die Asphalt-Beschaffenheit ist gut. Es läuft fast alles rund, aber ein Problem gibt es dann doch: Der Abschnitt ist äußerst eng. Zwei Radfahrer passen geradeso aneinander vorbei. Und beim Überholen ist definitiv eine Klingel von Nöten, um Gefahren zu vermeiden.

Die erste Gelegenheit zur Einkehr befindet sich auf dem Campingplatz in Odersbach. Von dort aus geht es ohne nennenswerte Steigungen und Schwierigkeiten weiter bis zum Campingplatz nach Gräveneck. Hier ist besonders in den Sommermonaten einiges los. Touristen kreuzen immer wieder die Fahrbahn. Deshalb sollten die Radsportler unbedingt langsam fahren. Von Gräveneck bis nach Fürfurt wird der Weg dann deutlich schlechter. Unebenheiten und Schlaglöcher nehmen zu. Dadurch muss immer häufiger abgebremst und wieder beschleunigt werden. Bänke zum Ausruhen gibt es nur wenige und diese sind in der Hauptsaison meist besetzt.

In Fürfurt angekommen können sich Radfahrer eine Erfrischung in der schicken Lahntalschänke gönnen. Vorher muss allerdings ein kleiner Anstieg hinein in das Dorf bewältigt werden. Weiter geht die Tour in Richtung Aumenau. Zunächst wird ein neuer Pendlerparkplatz passiert, der auch von Radsportlern, Kanuten und Joggern genutzt werden darf.

In Aumenau sollten Radfahrer wachsam sein

Dann endet die Asphalt-Piste. Direkt an den Bahngleisen führt stattdessen ein recht enger Schotterweg weiter nach Süden. Aufgrund der kaum vorhandenen Anstiege ist er aber auch für Anfänger gut zu bewältigen. Kurz vor Aumenau wechselt der Straßenbelag erneut. Auf einem asphaltierten und recht breiten Abschnitt können geübte Radfahrer zum ersten Mal so richtig in die Pedale treten. In Aumenau gilt es dann, aufmerksam zu sein. Zunächst führt die Strecke einige Meter entlang der von Autos befahrenen Leistenbachstraße. Unmittelbar am Bahnübergang muss darauffolgend ein kleiner und steil bergab verlaufender Weg, der eine 180-Grad-Kurve beinhaltet, genutzt werden. Nun ist man wieder direkt an der Lahn. Kurz hinter dem Villmarer Ortsteil biegt der R7 dann nach links ab und der Fluss ist erst einmal nicht mehr zu sehen.

i Tobias Ketter testet den Lahn-Radweg. Sein Fazit fällt gemischt aus. Christian Schäfer

Anschließend wird es anspruchsvoll. Es geht auf Schotter sowie Asphalt immer mal wieder bergauf und bergab. Besonders in Passagen, die durch Felder führen, bläst der Wind zudem recht stark. Der Abschnitt, der unter anderem an Arfurt auf der anderen Lahnseite vorbeiführt, erinnert ein wenig an die hügeligen Radsportklassiker in Nordfrankreich und Belgien, die in jedem Frühjahr im Fernsehen verfolgt werden können.

Kurz vor Villmar ist das Schlimmste geschafft. Der tolle Blick auf die alte Lahnbrücke entschädigt für die vorherigen Strapazen. Darüber hinaus besteht an Ort und Stelle die Möglichkeit, das mittlerweile überregional bekannte Lahn-Marmor-Museum zu besichtigen. Wer hingegen in Richtung Runkel weiterfahren möchte, muss im Marktflecken genau auf die Radweg-Schilder achten. Die Fortsetzung des Wegs auf der anderen Seite der Lahn zu finden, ist nämlich gar nicht so einfach. Eine 180-Grad-Kurve führt zur Brücke, die dann überquert werden muss, bevor es an einem Bahnübergang direkt am Fluss weitergeht.

König-Konrad-Denkmal und Planetenlehrpfad

Die letzten Kilometer bis nach Runkel sind nicht mehr schwierig. Der Abschnitt ist breit und asphaltiert. Ein Höhepunkt der Tour ist dann der Blick auf das König-Konrad-Denkmal. Kurz vor der Burgenstadt haben Radfahrer und Fußgänger auf dem sogenannten Planetenlehrpfad außerdem noch die Möglichkeit, etwas über unser Sonnensystem zu lernen. Auf großen Tafeln entlang des Weges sind spannende Informationen zur Erde, zum Mars und zu den weiteren Himmelskörpern zu finden.

Die rund 27 Kilometer lange erste Etappe des Radweg-Tests endet auf der Runkeler Lahnbrücke mit einem fantastischen Blick auf die Burg. Insgesamt ist die Strecke sowohl für Anfänger und Familien als auch für fortgeschrittene Radsportler geeignet. Besonders der Abschnitt zwischen Weilburg und Gräveneck ist einen Ausflug wert. Negativ zu bewerten sind allerdings die teilweise engen und schlechten Straßenverhältnisse sowie die anspruchsvolle Passage zwischen Aumenau und Villmar.

Keine größeren Maßnahmen in naher Zukunft

„Auf dem Radweg an der Lahn gibt es Bedarf für Verbesserungen“, sagt Lars Wittmaack, Radverkehrsbeauftragter des Kreises Limburg-Weilburg und Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez. Die Abwertung der Strecke von vier auf drei Sterne liege primär an den Engstellen, die nicht mehr den heutigen Ansprüchen entsprechen. „Verbreiterungen sind aber teilweise wegen der Einbettung zwischen Fluss und Bahngleisen nicht möglich“, berichtet der Fachmann. Er stellt zudem klar, dass die betroffenen Kommunen für die Radweg-Verbesserungen verantwortlich sind. Es fehle allerdings oft das Geld, weshalb derzeit auf dem R7 keine kurzfristigen, größeren Maßnahmen geplant seien. Die Verantwortlichen kümmerten sich aber dennoch um den Radweg. Die Stadt Weilburg habe rund 70.000 Euro investiert, um die Wurzelaufbrüche und gröbsten Mängel innerhalb der Gemarkungsgrenzen zu beheben. Villmar, Runkel und Weinbach bestätigen zudem, dass jährlich Geld in die Hand genommen werde.