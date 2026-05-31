Kulturfestival in Lahnstein Lahneck Live: Wetterkapriolen und hippe Musik Ulrike Bletzer 31.05.2026, 15:15 Uhr

i Die schwedische Band Black River Delta hatte kaftvollen, ursprünglichen Bluesrock in der Pipeline. Bletzer Ulrike

Das beliebte Lahnsteiner Kulturfestival zog am Freitag und Samstag sämtliche Register – Gewittersturm inklusive. Warum die Besucher dennoch auf ihre Kosten kamen. Und was das Besondere an Lahneck Live ist.

Und plötzlich herrschte gähnende Leere. Gefühlt in Sekundenschnelle waren die Rollos an den Buden heruntergelassen, drang kein Ton mehr ans Ohr, lag das Lahneck-Live-Gelände verlassen da. Der Grund für dieses Szenario am Freitagabend: Wegen eines herannahenden Gewittersturms mussten die Ordnungskräfte das Areal in Windeseile räumen – was aus Sicherheitsgründen absolut in Ordnung, aber natürlich extrem schade war.







Artikel teilen

Artikel teilen