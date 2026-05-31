Das beliebte Lahnsteiner Kulturfestival zog am Freitag und Samstag sämtliche Register – Gewittersturm inklusive. Warum die Besucher dennoch auf ihre Kosten kamen. Und was das Besondere an Lahneck Live ist.
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Und plötzlich herrschte gähnende Leere. Gefühlt in Sekundenschnelle waren die Rollos an den Buden heruntergelassen, drang kein Ton mehr ans Ohr, lag das Lahneck-Live-Gelände verlassen da. Der Grund für dieses Szenario am Freitagabend: Wegen eines herannahenden Gewittersturms mussten die Ordnungskräfte das Areal in Windeseile räumen – was aus Sicherheitsgründen absolut in Ordnung, aber natürlich extrem schade war.