Eintritt frei Lahneck Live: (Vorerst) letzte Runde in Rheinanlagen Tobias Lui 11.04.2026, 12:00 Uhr

i Ein Fest für die ganze Familie, auch das ist Lahneck Live für viele Menschen. Die Aufnahme stammt aus dem vergangenen Jahr. Isabelle Hoffmann

Lahneck Live ist ein sehr populäres, kostenloses Open-Air-Kulturfestival in den Rheinanlagen von Lahnstein. Ende Mai geht das Festival zum 37. Mal über die Bühne. 2027 muss wegen der Buga-Bauarbeiten umgezogen werden.

. Drei Tage Musik und Unterhaltung auf zwei Bühnen, dazu ein ganz besonderes Lebensgefühl, dass dieses Kulturfest so einzigartig macht: Von Freitag, 29., bis Sonntag, 31. Mai, findet Lahneck Live zum vorerst letzten Male in den Rheinanlagen von Oberlahnstein statt.







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