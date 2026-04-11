Lahneck Live ist ein sehr populäres, kostenloses Open-Air-Kulturfestival in den Rheinanlagen von Lahnstein. Ende Mai geht das Festival zum 37. Mal über die Bühne. 2027 muss wegen der Buga-Bauarbeiten umgezogen werden.
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. Drei Tage Musik und Unterhaltung auf zwei Bühnen, dazu ein ganz besonderes Lebensgefühl, dass dieses Kulturfest so einzigartig macht: Von Freitag, 29., bis Sonntag, 31. Mai, findet Lahneck Live zum vorerst letzten Male in den Rheinanlagen von Oberlahnstein statt.