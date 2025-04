Eine hohe Qualität an Musikern, keine Covermusik, ein tolles Ambiente – und viele Protagonisten aus der Region. Dies ist das Erfolgsrezept von Lahneck Live in Lahnstein. Vom 23. bis zum 25. Mai lockt das bekannte Kulturfest wieder in die Rheinanlagen von Oberlahnstein. Die Veranstalter der Lahnsteiner Musikszene haben ein dreitägiges Paket voller Höhepunkt geschnürt – und das bei freiem Eintritt. Wie immer kommt Künstlern aus der Region ein besonderes Augenmerk zu. Die Liste der lokalen und regionalen Bands und Kooperationen ist auch bei der 36. Auflage von Lahneck Live groß. An allen drei Tagen präsentieren sich viele Bands aus Lahnstein und der Region.

Musik aus der Region

Hier eine Auswahl:

Cross ’n’Crazyfeiern das 30-jährige Jubiläum ihres Albums WET mit einer exklusiven Reunion! Die sechs Musiker bringen ihren einzigartigen Power-Hard-Pop nach 16 Jahren Pause zurück auf die Bühne und spielen neben den Songs ihres Kultalbums auch ihre größten Hits.

Bei der fünfköpfigen Formation BluesAlive interpretieren die vier Musiker Daniel Essig (Bass), Detlev Koefer (Drums), Florian Schauren (Gitarre) und Dirk Wilbert (Piano/Orgel) aus Lahnstein und Umgebung Klassiker des Bluesgenres mit viel Fingerspitzengefühl sowie modernen und funkigen Blues in eigenem Arrangement und vor allem Groove. Begleitet wird die Band von Kirsten Guthöhrlein, die mit ihrer gefühlvollen Stimme Songs von Gary Moore, Peter Green, Jeff Beck und vielen anderen Interpreten performt.

Unbagged bieten handgemachten Rock mit Tiefgang. Kleine Veranstaltungen und die große Bühne, beides bietet die Band musikalisch laut oder unplugged an. Inhaltlich erzählen die Musiker von ihrem Glauben und Leben mit Gott.

Herbstwind erreichten mehr als 20.000 Streams mit der ersten veröffentlichten Single und bringen reichlich Bühnenerfahrung durch viele Konzerte in Koblenz und Umgebung mit. Die junge Band aus Koblenz hat nun ihre zweite Single „Herbstwind“ veröffentlicht und will zukünftig – auch über ihre starke Social-Media-Präsenz – eine immer größer werdende Fangemeinde anziehen. Die Band liebt Live-Konzerte und steht für eine energiegeladene Bühnenpräsenz

Shellpunk s ind vertonter Gin Tonic und machen Musik für Übergangsjackentragende. Texturiert wie Mousse au Chocolat und dabei irgendwo zwischen ,,schon ganz süß“ raffiniert und ,,eher so feinherb“ angebittert. Sie singen laut über leise Gefühle oder andersrum. Sie nennen es Dreamo, aber vielleicht ist es auch einfach trauriger Rock.

Tanzen wie die Profis

Das Musik- und Tanzprojekt Pop2Go bietet unter fachlicher Anleitung von Gabriel Hermes, Hip-Hop-Europameister 2024 und Dritter der Weltmeisterschaft 2024, coole Moves für Schüler. Das Pop2Go-Projekt ist eine Kooperation von Pop RLP, dem Jukz Lahnstein, der Martinus-Schule und der Freiherr-vom-Stein-Schule.

Sixteen Strings sind die Schulband der Martinus-Realschule aus Lahnstein und wecken Gefühle, Momente und die Bühne zum Leben. Von ruhigen Balladen bis hin zu mitreißenden Songs bringen sie verschiedene Klänge und Emotionen zusammen und sind nach eigener Aussage „stolz, bei einem so großen Festival mitzuwirken“.

Der Shanty Chor der Marinekameradschaft Admiral Mischke Lahnstein segelt seit mehr als 100 Jahren durch die Untiefen dieser Welt, und immer mehr freuen sich, an diesem Vereinsleben teilzunehmen. Die Marinekameradschaft Admiral Mischke, das sind derzeit weit mehr als 100 Mitglieder, die neben der eigenen Geselligkeit auch den Kontakt nach außen pflegen, zum Beispiel über den Shanty-Chor des Vereins. Auf vereinsinternen Veranstaltungen sowie bei Geburtstagen, Jubiläen und öffentlichen Konzerten im In- und Ausland ist dieser Chor ein gern gesehener Gast.

Karl Krämer und Johannes Lauer bieten am Sonntag „Lohnschdner Liedcher un Geschichte(n)“ und damit eine unterhaltsame Reise durch die Geschichte der Stadt Lahnstein.

Spätestens seit den CCO-Trockensitzungen weiß jetzt in Lahnstein einjeder, was sich hinter dem Wort Kabelbrand verbirgt: eine elfköpfige Band aus jungen Lahnsteiner Musikern, die mit aktuellen Hits und Evergreens aus dem breiten Spektrum der Karnevalsszene das Publikum mitrissen, das diese Gruppe gar nicht mehr von der Bühne lassen wollte. Mal rockig, mal etwas ruhiger und immer mit einem satten Bläsersatz ausgestattet, sind die Musiker von Kabelbrand der neue Stern am Lahnsteiner Narrenhimmel.

Die Zores-Band ist die Begleitband der mittlerweile schon legendären Lahnsteiner Zoresssitzung. Jedes Mal ausverkauftes Haus mit am Ende Standing Ovations – was will man mehr? Songs aus 40 Jahren Rockgeschichte werden musikalisch wie textlich brandaktuell aufbereitet.

Fast schon kammermusikalisch werden die vier Sängerinnen von Rivers, Greta Bartz, Sophie Marquet, Anne Mohrs und Michèle Kristin Gärtner von Gerd Stein an diversen Saiteninstrumenten und Jürgen Hierse am Kontrabass begleitet. Songs aus Folk und Soul werden eigeninterpretiert und vierstimmig arrangiert. Neben bekannten Titeln der Band The Wailin’ Jennys und modernen Hits von Olivia Dean finden sich auch einige andere groovige Schmuckstücke im Set.

Auch Spannendes aus der Geschichte Lahnsteins

Weitere lokale Hits bei Lahneck Live: Der NCV bietet einen Showtanz „unter dem Meer“, die Musikschule Fiffikus ist dabei, das Koblenzer Jugendtheater „Be More Chill“, die Turngemeinde Oberlahnstein mit ihren Fyreflys und Capoeira und das Musikprojekt der Goethe-Schule. Ein Fachvortrag „700 Jahre Stadtrechte Oberlahnstein“ von Historiker Alexander Thon lockt in die Hospitalkapelle – und an allen drei Tagen locken „Stadtführungen entlang der Stadtmauer“. A uch das Kinderprogramm am Festivalsonntag hat zahlreiche Kooperationspartner aus der Region: Mit dabei sind unter anderem der Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund, verschiedene Kita-Förderverein und viele mehr.