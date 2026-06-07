37. Auflage des Festivals
Lahneck Live in Lahnstein: Zufriedener Blick zurück
Viele zuschauer genossen die entspannte Atmosphäre des Festivals am Lahneck.
Viele zuschauer genossen die entspannte Atmosphäre des Festivals am Lahneck.
Ulrike Bletzer

Der Abschied von den Oberlahnsteiner Rheinanlagen war noch mal schmerzhaft, nun wartet der Zauber des Neuen: Lahneck Live in Lahnstein war ein Erfolg, die Macher zeigen sich zufrieden. Nun geht der Blick Richtung 2027.

Lesezeit 2 Minuten
Nach gut besuchtem Beginn entpuppte sich der Freitag als Katastrophe, wegen Sturm- und Gewitterwarnung musste abgebrochen werden: Tag eins von Lahneck Live, dem spartenübergreifenden Musik- und Kulturfestival in Lahnstein, hätte zweifelsfrei besser laufen können.

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Rhein-Lahn-ZeitungKultur

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