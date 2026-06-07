37. Auflage des Festivals Lahneck Live in Lahnstein: Zufriedener Blick zurück Tobias Lui 07.06.2026, 13:00 Uhr

i Viele zuschauer genossen die entspannte Atmosphäre des Festivals am Lahneck. Ulrike Bletzer

Der Abschied von den Oberlahnsteiner Rheinanlagen war noch mal schmerzhaft, nun wartet der Zauber des Neuen: Lahneck Live in Lahnstein war ein Erfolg, die Macher zeigen sich zufrieden. Nun geht der Blick Richtung 2027.

Nach gut besuchtem Beginn entpuppte sich der Freitag als Katastrophe, wegen Sturm- und Gewitterwarnung musste abgebrochen werden: Tag eins von Lahneck Live, dem spartenübergreifenden Musik- und Kulturfestival in Lahnstein, hätte zweifelsfrei besser laufen können.







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