Der Abschied von den Oberlahnsteiner Rheinanlagen war noch mal schmerzhaft, nun wartet der Zauber des Neuen: Lahneck Live in Lahnstein war ein Erfolg, die Macher zeigen sich zufrieden. Nun geht der Blick Richtung 2027.
Lesezeit 2 Minuten
Nach gut besuchtem Beginn entpuppte sich der Freitag als Katastrophe, wegen Sturm- und Gewitterwarnung musste abgebrochen werden: Tag eins von Lahneck Live, dem spartenübergreifenden Musik- und Kulturfestival in Lahnstein, hätte zweifelsfrei besser laufen können.