Drei Tage Musik, Kultur und gute Laune bei leckerem Essen und Trinken: Das Kulturfest Lahneck Live steht vor der Tür, drei Tage wird in Lahnstein gefeiert. Am Sonntag stehen dabei vor allem Familien im Mittelpunkt.

Endspurt für die Ehrenamtler der Lahnsteiner Musikszene: Bevor am Freitagabend die ersten Töne bei Lahneck Live erklingen, müssen die Rheinanlagen von Oberlahnstein vorbereitet werden: Und so beginnen am Donnerstag die Aufbauarbeiten für Park- und Rheinbühne, auf denen von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Mai, zahlreiche Künstler zu erleben sind. „Jetzt muss eigentlich nur noch das Wetter stimmen“, sagt Sonja Graf, die Vorsitzende der Lahnsteiner Musikszene, gegenüber unserer Zeitung. Zwar sind die Aussichten nicht wirklich sommerlich, doch zumindest soll es weitgehend trocken bleiben. Heute werfen wir einen Blick auf den Sonntag: Am Abend tritt das bekannte Elektropop-Duo Glasperlenspiel auf, zuvor lockt ein attraktives Kinderprogramm.

Viele Vereine aus der Region sind in Lahnstein mit dabei

Kinder gehören zum Lahneck-Live-Sonntag wie die Vereine aus der Region. Und so wird n diesem Jahr ein Mitmachturnier „Auf der Ritterburg“ ausgetragen, wie die Lahneck-Live-Macher verraten. „Das Team lädt alle edlen Ritter und Burgfräuleins, den hochherrschaftlichen Klerus die närrischen Garden und sämtliches Gefolge ein, am großen Mitmachturnier in ihren Kostümen teilzunehmen“, sagt Programmchef Markus Graf. Die schönsten Kostüme werden prämiert. Und auch das, was sich auf den Bühnen bietet, verspricht Unterhaltung: Der Niederlahnsteiner Carneval Verein zeigt einen Showtanz „Unter dem Meer“, die Turngemeinde Oberlahnstein (TGO) ist mit ihren Cheerleadern „Fireflys“ am Start, außerdem gibt die TGO-Capoeira-Gruppe einen Einblick in diese angesagte afro-brasilianische Kampfkunst. Karl Krämer und Johannes Lauer bieten „Lohnschdner Liedcher un Geschichte(n)“ und damit eine unterhaltsame Reise durch die Geschichte der Stadt.

i Farewell Spit sind eine der Bands, die das Festival am Freitagabend eröffnen. Selina Waege

Einblicke in ihre Arbeit gibt auch die Musikschule Pfiffikus, genau wie die Goetheschule in ihr Musikprojekt. Auch das Koblenzer Jugendtheater kommt nach Lahnstein, Ausschnitte aus dem Musical „Be More Chill“ im Gepäck. Doch der Sonntag bietet nicht nur Bühnenprogramm: Mutige können sich zum Beispiel beim Baumklettern versuchen. Als „Walk Act“ wird Marco Barcarolo mit Jonglage, Seifenblasen und Luftballons die Kinder unterhalten. Ein Streetsoccer-Feld vom Sportbund Rheinland-Pfalz sowie Basketball vom BBV Lahnstein und Rugby vom VfL Bad Ems stehen zum Wettbewerb zur Verfügung. Der Ritterburgparcours, ein gemeinsames Projekt vom Pflegestützpunkt Caritas, dem Sozialraumprojekt der Pfarrei St. Martin/Damian, der AWO Lahnstein und der katholischen Fachstelle für Jugendarbeit Montabaur, lädt zur Erprobung ein.

Kitas beteiligen sich auch in diesem Jahr an dem Kulturfest

Weitere Angebote: Die „Baby Lounge“ von Stillberaterin Ramona Noll, Kinderschminken der kommunalen Kitas Lahneggs und Einsteinchen, bunte Tattoos der katholischen Kita St. Martin, Henna-Tattoos vom Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund, Taschen und Turnbeutel bemalen mit der Kita Einsteinchen, das Glücksrad vom Förderverein der Kita Villa Kunterbunt und eine Tombola vom Förderverein Kita Einsteinchen.