Musik- und Kulturfest Lahneck Live in Lahnstein: Es ist angerichtet Tobias Lui 29.05.2026, 06:00 Uhr

i Stimmungsvoll und beliebt über die Region hinaus: Am Wochenende findet zum 37. Male Lahneck Live in Lahnstein statt. Colja Ibron

Freier Eintritt, genreübergreifend und atmosphärisch einzigartig: Dies sind nur drei Punkte, die Lahneck Live seit Jahrzehnten so einzigartig in der Region machen. Bei der 37. Auflage am kommenden Wochenende dürfte etwas Wehmut in der Luft liegen.

Es ist gerichtet: Am Wochenende, 29., bis 31. Mai, findet schon zum 37. Mal das spartenübergreifende Musik- und Kulturfestival Lahneck Live statt. Wegen der Buga-Bauarbeiten in Lahnstein werden die Rheinanlagen zum (vorerst) letzten Mal Schauplatz des beliebten Events sein.







Artikel teilen

Artikel teilen