Freier Eintritt, genreübergreifend und atmosphärisch einzigartig: Dies sind nur drei Punkte, die Lahneck Live seit Jahrzehnten so einzigartig in der Region machen. Bei der 37. Auflage am kommenden Wochenende dürfte etwas Wehmut in der Luft liegen.
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Es ist gerichtet: Am Wochenende, 29., bis 31. Mai, findet schon zum 37. Mal das spartenübergreifende Musik- und Kulturfestival Lahneck Live statt. Wegen der Buga-Bauarbeiten in Lahnstein werden die Rheinanlagen zum (vorerst) letzten Mal Schauplatz des beliebten Events sein.