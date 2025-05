Umsonst und draußen, das sind nur zwei der Schlagworte, die einem bei Lahneck Live einfallen. Am Freitag geht das beliebte Kulturfestival in den Rheinanlagen von Oberlahnstein los.

Der Countdown läuft: In wenigen Stunden, am Freitag gegen 18 Uhr, wird der langjährige Festival-Moderator Stephan Maria Glöckner Lahneck Live in den Rheinanlagen von Oberlahnstein eröffnen. Bis Sonntag locken drei Tage voller musikalischer und kultureller Vielfalt nach Lahnstein, wo die dortige Musikszene schon zum 36. Mal das Kultfestival bei freiem Eintritt organisiert.

Auftakt auf der Parkbühne

Wie gewohnt startet das Festival am Freitag mit mehren Auftritten auf der Parkbühne: Den Auftakt macht um 18.30 Uhr Ratte Rosa, die melancholischen Gesang mit düsteren Synthesizerklängen verbindet. Anschließend hat Anny Ogrezeanu ihren Auftritt (19.30 Uhr), die mit ihrem emotionalen Gesang versucht, Menschen durch die universelle Sprache der Musik zu berühren und Verständnis für relevante Themen zu vermitteln. Weiter geht es am Freitagabend um 20.45 Uhr mit Kat Kit, „die am Klavier cinematische Landschaften zeichnet“, wie es der Veranstalter umschreibt.

Den Abschluss an Festivaltag eins macht um 22 Uhr Paula Dalla Corte: Die Popsängerin aus der Schweiz ist im Jahr 2020 als Siegerin der zehnten Staffel der Gesangs-Castingshow The Voice of Germany hervorgegangen – und dürfte erstaunt davon sein, wie stimmungsvoll und einzigartig Lahneck Live ist.

Am Sonntagabend kommt mit Glasperlenspiel ein erfolgreiches Duo nach Lahnstein

Da auch der Wetterbericht am Freitag Trockenheit verspricht, steht einem gelungenen Auftakt von Lahneck Live nichts im Wege. „Wir sind bereit und freuen uns auf hoffentlich viele Gäste“, sagt Sonja Graf, die Vorsitzende der Musikszene. „Uns alle erwartet ein wundervolles Kulturfest, welches uns gemeinsam Freude, Inspiration und unvergessliche Momente bescheren soll.“

Die Ehrenamtler der Musikszene hatten – trotz erneut gestiegener Kosten – in diesem Jahr übrigens sogar etwas mehr Budget als zuletzt zur Verfügung: Denn die Stadt Lahnstein feiert ihr Jubiläum „700 Jahre Stadtrechte Oberlahnstein“ im Rahmen des Kultfestivals, der Stadtrat hatte einen zusätzlichen Zuschuss genehmigt. So konnte das ohnehin umfangreiche Programm am Sonntag ausgedehnt werden: Neben zahlreichen Musikern aus Lahnstein lockt da wie gewohnt der Familientag mit zahlreichen Angeboten für Kinder. Am Abend bildet dann der Auftritt des Elektropop-Duos Glasperlenspiel den prominenten Abschluss. Sie sind eines der erfolgreichsten Duos innerhalb der deutschen Popmusik. Allein der Megahit „Geiles Leben“ war mit 1 Million Verkäufen eine der meistverkauften deutschen Singles aller Zeiten. Glasperlenspiel in Lahnstein – ein echtes Highlight der 36. Auflage von Lahneck Live.