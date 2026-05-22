Chormusik ist meist mehrstimmig angelegt und reicht von klassischer geistlicher Kirchenmusik bis hin zu moderner Pop- und Rockmusik. Am Lahneck-Live-Sonntag zeigen gleich drei Chöre aus der Region ihr Können.
Lesezeit 2 Minuten
Dieser Tage dürften die Blicke von Sonja Graf, der Vorsitzenden der Lahnsteiner Musikszene, schon mal vorsichtig in Richtung Wetterprognose wandern: Denn schon in einer Woche, am Freitag, 29. Mai, startet in den Rheinanlagen von Oberlahnstein die 37. Auflage von Lahneck Live.