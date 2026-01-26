Baustellenbesuch Lahnbrücke: Ministerin Daniela Schmitt in Balduinstein Johannes Koenig 26.01.2026, 20:58 Uhr

i Trotzte dem Winterwetter: Verkehrsministerin Daniela Schmitt besuchte die Baustelle des Neubaus der Lahnbrücke an der K25 In Balduinstein. Das Projekt wird mit 5,9 Millionen Euro vom Land gefördert. Johannes Koenig

Rund 8,5 Millionen Euro kostet der Bau der neuen Lahnbrücke an der K25 in Balduinstein. Über den Stand der Dinge informierte sich nun bei einem Besuch Verkehrsministerin Daniela Schmitt.

Der Neubau der Lahnbrücke an der K25 sieht schon sehr komplett aus – davon konnte sich nun Verkehrsministerin Daniela Schmitt bei einem Besuch in Balduinstein selbst überzeugen. Zwar muss die Brücke noch an beiden Lahnseiten ans Ufer angeschlossen werden, und im Bereich der Fahrbahn stehen auch noch Abdichtungsarbeiten an, aber man sei im Zeitplan, so der Tenor der Veranstaltung.







