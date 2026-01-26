Baustellenbesuch 
Lahnbrücke: Ministerin Daniela Schmitt in Balduinstein
Trotzte dem Winterwetter: Verkehrsministerin Daniela Schmitt besuchte die Baustelle des Neubaus der Lahnbrücke an der K25 In Balduinstein. Das Projekt wird mit 5,9 Millionen Euro vom Land gefördert.
Johannes Koenig

Rund 8,5 Millionen Euro kostet der Bau der neuen Lahnbrücke an der K25 in Balduinstein. Über den Stand der Dinge informierte sich nun bei einem Besuch Verkehrsministerin Daniela Schmitt.

Lesezeit 3 Minuten
Der Neubau der Lahnbrücke an der K25 sieht schon sehr komplett aus – davon konnte sich nun Verkehrsministerin Daniela Schmitt bei einem Besuch in Balduinstein selbst überzeugen. Zwar muss die Brücke noch an beiden Lahnseiten ans Ufer angeschlossen werden, und im Bereich der Fahrbahn stehen auch noch Abdichtungsarbeiten an, aber man sei im Zeitplan, so der Tenor der Veranstaltung.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren