Ein verstecktes Kleinod an der Lahn: In der Galerie „EinFlussLahn“ in Laurenburg trifft zeitgenössische Kunst auf kreative Vielfalt, persönliche Begegnung und idyllische Kulisse. Wer neugierig ist, wird hier mehr als nur Bilder entdecken.

Der Besuch in der Galerie „EinFlussLahn“ in Laurenburg in der Hauptstraße 28 überrascht. Hier hat sich eine Gruppe von Künstlern der LahnArtists ein Domizil geschaffen, das als Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst der Künstlergruppe wunderbare Möglichkeiten bietet. Neben traditionellen Formen der Malerei, Grafik, Bildhauerei, Fotografie und des Kunsthandwerks werden auch neue Ausdrucksformen des aktuellen Kunstschaffens präsentiert. Die „EinFluss“-Galerie wird als Ausstellungsraum, Atelier und Kursraum genutzt.

Burkhard Rook kommt zu den LahnArtists

Bis Sonntag, 13. Juli, gab es zuletzt die Ausstellung „La Skulptur – pur“. Mehrere Künstler, Christine Wenzhöfer, Helma Stein, Inge Ramroth, Karola Hinckel, Peter Vater, Rolf Roeder, Stefan Tönnes und Ute Ebenig, sowie Renate Kuby und Franz Kowasch (Malerei) und Gaby Lukas (bemalte Keramik) zeigten hier ihre Werke.

Ab dem 20. Juli präsentiert Burkhard Rook, geboren 1953 in Berlin, in seiner Ausstellung einige seiner großformatigen, abstrakten Ölbilder der letzten Jahre. Unverdünnte Farben, Linien, geometrische Formen, unzählige Schichten ineinanderfließender Farbverläufe, die sich ergänzen und in Kontrast zueinanderstehen. Sein Atelier befindet sich in Selters. Der Künstler buchte im Jahr 1999 bei Renate Kuby einen Acrylmalkurs. Dass er heute gerne mit Öl malt, hat sich im Laufe der Jahre ergeben. Kuby ist seit Jahrzehnten eine bekannte Künstlerin und die Erste Vorsitzende des Vereins LahnArtists in Limburg/Diez.

Im Frühjahr 2000 fanden sich etwa 50 Künstler der Region zu einer gemeinsamen Ausstellung „Diezer Kunstwoche“ zusammen. 2001 wurde der Verein LahnArtists gegründet, um die besten Ideen umzusetzen und weiterzuentwickeln. Sie sind unabhängig von öffentlichen Fördermitteln und wollen es auch bleiben. Dennoch müssen sie kostendeckend arbeiten und sind glücklich über jede Unterstützung. Hauptsponsor ist die Firma Schuy Recycling, Eigentümerin des Kunstzentrums in der Schaumburger Straße in Limburg.

Nächste Veranstaltung schon in den Startlöchern

Renate Kuby ist ebenfalls Gründungsmitglied des Projekts „EinFlussLahn“. Das Haus in Laurenburg erwarb vor mehreren Jahren Steve Whitton. Er schuf in dem ehemaligen Dorfladen ein Atelier. Ihm ist es zu verdanken, dass hier Ausstellungen stattfinden können. Es herrscht eine freundliche Atmosphäre. Hier fühlen sich Besucher willkommen. Ein Künstler ist immer anwesend und beantwortet gerne Fragen, denn LahnArtists ist bekannt dafür, „Kunst für alle“ zu zeigen. Auf dem Weg durch die Kunstgalerie gelangt der Besucher durch einen Atelierraum auf den Balkon, wo sich ihm die malerische Idylle des Gartens an der Lahn eröffnet – der Garten mündet in das Lahnufer-Gelände und ist ebenfalls für die Besucher offen.

Hier wird am Sonntag, 27. Juli, Christiane Brandenburg-Röder Märchen erzählen, die nächste Veranstaltung der Gruppe. Den LahnArtists ist Brandenburg-Röder seit Langem freundschaftlich verbunden. Der Eintritt ist frei.