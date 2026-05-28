Einladung zum Zukunftsgespräch
L334: Mit VG und LBM über Verbindungsstraße sprechen
Seit zehn Jahren reihen sich die Warnbaken entlang der L334 aneinander. Doch bis die Straße saniert wird, wird es noch dauern.
Seit zehn Jahren reihen sich die Warnbaken entlang der L334 aneinander. Doch bis die Straße saniert wird, wird es noch dauern.
Mira Zwick

Unzählige Baken reihen sich entlang der L334 aneinander – und das seit zehn Jahren. Ein Ende ist nicht in Sicht. Am Freitag stellt sich der Landesbetrieb Mobilität den Fragen der Bürger.

Lesezeit 1 Minute
Seit zehn Jahren ist die L334 zwischen Dahlheim und Wellmich nach einem Unwetterereignis in einem desolaten Zustand. Nun steht im Raum, dass allein die Planung für die Sanierung noch weitere fünf Jahre in Anspruch nimmt. Mike Weiland, Bürgermeister der VG Loreley, nimmt dies zum Anlass, zu einem Zukunftsgespräch einzuladen für Freitag, 29.

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