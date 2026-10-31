Vollsperrung ohne Effekt? L334: Dahlheims Ortschef sieht „Schildbürgerstreich“ Mira Zwick 31.10.2026, 06:00 Uhr

i Aktuell ist die L334 zwischen Dahlheim Richtung Dachsenhausen voll gesperrt. Nach Leitungsarbeiten wird nun die Asphaltdecke eingebaut – jedoch nicht auf voller Fahrbahnbreite. Marco Jost

Die Vollsperrung der L 334 sollte auch eine Chance für die Straßensanierung sein, findet Dahlheims Ortsbürgermeister Marco Jost. Doch der LBM sieht dafür keinen Anlass. Jost spricht von einem „Schildbürgerstreich“ und macht seinem Ärger Luft.

Die Dahlheimer sind verkehrstechnisch gebeutelt: Nicht nur der Zustand der L334 in Richtung Wellmich ist seit mehr als zehn Jahren ein unerfreuliches Thema, zuletzt war ebendiese Landesstraße Richtung Dachsenhausen nur einspurig mit Ampelregelung zu befahren, seit 19.







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