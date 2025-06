Loch an Loch, so zeigt sich die Landesstraße 330, die von Nassau über Hömberg in Richtung Zimmerschied und weiter in den Westerwald führt. Zahlreiche kaputte Stellen sind ausgebessert worden, aber die gesamte Fahrbahn harrt noch immer ihrer Sanierung. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern.

Ein Leser hatte sich gewundert, dass erneut einige schlechte Stellen der Landesstraße ausgebessert worden sind, aber noch nichts auf eine grundlegende Sanierung der Fahrbahn hindeute. Vor rund zwei Jahren hatte sich der Abgeordnete und Landtagsvizepräsident Matthias Lammert (CDU) mit einer Kleinen Anfrage an die rheinland-pfälzische Landesregierung gerichtet. Schon damals ging es um die Frage, was mit der Landesstraße 330 passieren soll. Inzwischen sind etliche Ausbauvorhaben ins Landesstraßenbauprogramm der Jahre 2025 und 2026 aufgenommen worden – die L330 allerdings nicht. „Es handelt sich um eine ganz wichtige Achse von Nassau in Richtung Westerwald, die nicht berücksichtigt wurde. Das ist fast schon ein Skandal!“, ärgert sich Matthias Lammert. „Ich kann den Unmut der Bürger verstehen“, betont er.

„Über viele Jahre ist zu wenig an den Straßen gemacht worden, das Problem wird hier nur aufgeschoben.“

Matthias Lammert (CDU) zu den Problemen mit der L330

Er verweist auf die Antwort der rheinland-pfälzischen Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) aus dem Juni 2023. „Da nicht alle landesweiten Straßenbauvorhaben, die sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand befinden, zeitgleich begonnen werden können, ist es erforderlich, die Investitionsmittel für den Straßenbau und die Kapazitäten des Landesbetriebes Mobilität auf die dringlichsten Projekte zu konzentrieren. Um diese zu bestimmen, wird in einem fünfjährigen Turnus der Zustand des gesamten Landesstraßennetzes in Rheinland-Pfalz messtechnisch erfasst“, erklärte die Ministerin. Nach der Zustandserfassung aus dem Jahr 2022 erfolgten dann die Bewertung und Priorisierung der Vorhaben. „Über viele Jahre ist zu wenig an den Straßen gemacht worden, das Problem wird hier nur aufgeschoben“, moniert Matthias Lammert. Der schlechte Zustand der L330 sei dem Ministerium bekannt, aber das Interesse an einer Sanierung sei gering.

Ausbau Hömberg-Nassau steht in den Sternen

Auch Manuel Liguori, SPD-Landtagsabgeordneter und Nassauer Stadtbürgermeister, betont, dass er sich für die Sanierung der Straße eingesetzt habe. „Der Abschnitt von Hömberg nach Zimmerschied befindet sich im vordringlichen Bedarf, für den Abschnitt von Hömberg nach Nassau ist noch kein Termin genannt worden“, sagt er zu den Aussichten auf eine Sanierung. Das bestätigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez auf Anfrage unserer Redaktion.

Der Abschnitt der L 330 zwischen Hömberg und der Abzweigung Zimmerschied werde aktuell im LBM Diez überplant. Dieser Teilabschnitt sei in den Investitionsplan des Landes 2024 bis 2028 eingestellt worden, die Finanzierung sei außerdem bereits eingeplant. „Der Ausbau ist für 2027/2028 vorgesehen“, erläutert der LBM. Der Abschnitt der L 330 zwischen Nassau und Hömberg habe dagegen keine Berücksichtigung im Investitionsplan des Landes 2024 bis 2028 gefunden. „Eine zeitliche Perspektive für eine Erneuerung kann aktuell in der Tat nicht getroffen werden“, räumt der Landesbetrieb ein. „Die Fahrbahn von Hömberg bis Zimmerschied ist wirklich ganz schlimm“, kommentiert Manuel Liguori.

„Das ist eine Perspektive für den Ausbau, die wohl nur durch das ständige Nachfragen in der Sache möglich geworden ist.“

Manuel Liguori (SPD) zur Aussicht, dass zwischen Zimmerschied und Hömberg der Ausbau ab 2027 kommen soll.

Die ganze L330 sieht auch er als wichtigen Zubringer zur ICE-Strecke und zur A3, der für Nassau große Bedeutung habe. Liguori sieht es als Erfolg an, dass wenigstens der Abschnitt von der Abzweigung nach Zimmerschied bis nach Hömberg in das Programm aufgenommen wurde. „Das ist eine Perspektive für den Ausbau, die wohl nur durch das ständige Nachfragen in der Sache möglich geworden ist“, schätzt er. Die Hömberger – und alle, die die L330 nutzen – müssen aber bis 2027 oder 2028 warten, bis zunächst die Strecke Zimmerschied-Hömberg an Angriff genommen wird. Der weitere Verlauf von Zimmerschied nach Welschneudorf ist – ebenfalls nach langen Klagen durch die Bevölkerung – bereits erneuert worden.