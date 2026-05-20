Baubeginn ungewiss L322: Warten auf eine neue Brücke im Rupbachtal Johannes Koenig 20.05.2026, 18:00 Uhr

i Fahrbahnbegrenzer regulieren den Verkehr auf der inzwischen in die Jahre gekommenen Rupbachbrücke. Johannes Koenig (Archiv)

In Balduinstein entsteht gerade eine neue schmucke Lahnbrücke. Im nahen Rupbachtal warten Autofahrer hingegen immer noch auf den schon seit 2022 geplanten Neubau.

Unterschiede, die auffallen: In Balduinstein ist der Brückenneubau an der K25 über die Lahn fast fertig, während die mit dem Auto etwa eine Viertelstunde entfernte Rupbachbrücke schon im Herbst 2022 erneuert werden sollte. Dabei fällt sie mit einem geplanten Überbau von etwa 15 Metern Länge und 8,50 Metern Breite deutlich kleiner aus als die 69 Meter lange und 9,50 Meter breite Lahnbrücke.







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