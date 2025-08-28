„Warum dauert das so lange?“ Diese Frage stellen sich Autofahrer auf der L322 zwischen der Abzweigung Gutenacker und Laurenburg seit Frühjahr 2022, denn die dort über den Rupbach führende Brücke sollte schon längst saniert werden. Stattdessen stehen links und rechts Fahrbahnbegrenzer, die den Autoverkehr von geschädigten Teilen des Bauwerks fernhalten. Der angekündigte Neubau lässt dagegen weiter auf sich warten. Dabei wirken die Brücke und der darunter fließende Rupbach für Laien unspektakulär – ein Straßenabschnitt wie viele andere im Einrich auch. „Das sollte doch schnell zu bauen sein“, könnte man glauben.

„Bei der bestehenden Brücke handelt es sich um eine gemauerte Bogenbrücke mit einer Gesamtlänge von etwa 5,85 Metern und einer Breite von etwa 7,30 Metern“, umreißt Maximilian Duhr, stellvertretender Dienststellenleiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez, die Größenverhältnisse. „Aus optischen Gründen“ – die aber wohl die meisten Pendler im Auto kaum wahrnehmen werden – ist vorgesehen, die Bogenkonstruktion zu erhalten. Sie soll allerdings keine Last mehr tragen. Das übernimmt ein deutlich größerer Überbau von etwa 15 Metern Gesamtlänge und 8,50 Metern Breite. Die eigentliche Fahrbahn wird 7 Meter und der Gehweg 1,50 Meter breit sein. Die Last fangen hoch liegende Widerlagerbalken und insgesamt neun in den Boden getriebene Bohrpfähle auf. „Zum jetzigen Stand gehen wir von etwa sechs Monaten Bauzeit aus“, sagt Duhr. Warum aber zieht sich die Maßnahme jetzt schon über drei Jahre hin?

i Zwischenzeitlich wurde auch die Fahrbahndecke geöffnet, um die genaue Position von im Bauwerk verlegten Wasserleitungen festzustellen. Johannes Koenig

„Die Verzögerung liegt im Wechsel des Baurechtsverfahrens und den damit einhergehenden zusätzlich zu erstellenden Unterlagen“, erklärt Duhr. Begonnnen wurde mit einem sogenannten Abstimmungsverfahren. „Dabei handelt es sich um eine Ausnahmeregelung im Rahmen des Paragrafen 5 Landesstraßengesetz, um Baurecht zu schaffen“, erläutert Duhr die Hintergründe. Demnach können in Fällen von „unwesentlicher Bedeutung“ Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen. Es gibt aber Vorbedingungen, so wird zum Beispiel geprüft, ob Rechte von Privatpersonen betroffen sind und private Grundstücke gekauft werden müssen. „Sollte das der Fall sein, so werden die Eigentümer angeschrieben und um Verkauf dieser Flächen sowie um Zustimmung gebeten.“ Offenbar wurde man sich im Fall der Rupbachbrücke nicht einig und die Zustimmung blieb aus, sodass kein Baurecht hergestellt wurde. „Aus diesem Grund wird nun die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens notwendig“, betont der Experte, was einen deutlichen Mehraufwand an Unterlagen und Untersuchungen bedeutet.

Vollsperrung und Umleitungen

Die Dauer des Verfahrens richtet sich laut LBM nach den Kapazitäten der zuständigen Bauaufsichtsbehörden und der Anzahl der Einwände und Gegenstimmen. Aufgrund der hohen Auslastung der beteiligten Büros verzögerte sich die Aufbereitung der benötigten Unterlagen, um das Verfahren endgültig einzuleiten, erklärte die LBM-Presseststelle im Juli. Wobei sie betonte, dass der technische Teil mit dem Brückenentwurf bereits abgeschlossen sei. Und im Gegensatz zu der ebenfalls mit Verspätungen kämpfenden Sanierung der Aarbrücke in Diez stellt bei der Rupbachbrücke die Genehmigung der Unteren Wasserbehörde „kein Hindernis“ dar, bestätigt Maximilian Duhr. „Die Ausschreibung des Projektes wird im Anschluss an vorliegendes Baurecht umgehend angegangen“, so der LBM weiter. Geschehen ist das aber bisher offenbar noch nicht.

Was die Höhe der Baukosten angeht, so wurden diese bereits vor Jahren auf 500.000 Euro geschätzt. Aktuell sei nicht von signifikanten Kostensteigerungen auszugehen, versicherte der LBM, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. So scheint es, dass sich Autofahrer noch weiter gedulden müssen, und ihre Geduld bleibt solange gefragt, bis die Brücke fertig ist. Denn wegen der räumlichen Gegebenheiten wird die Baustelle zu einer Vollsperrung führen, was weiträumige Umleitungen nach sich ziehen dürfte. Betroffen sind dann auch Schulbusse, die die Realschule plus/FOS in Katzenelnbogen ansteuern.