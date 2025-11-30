L322: Die Rupbachbrücke bleibt ein Nadelöhr

Warten auf den Neubau der Rubachbrücke an der L322 zwischen Gutenacker, Laurenburg und Steinsberg. Seit 2022 wird geplant, aber ein Planfeststellungsverfahren wurde immer noch nicht eingeleitet.
Autofahrer auf der L 322 zwischen der Abzweigung Gutenacker und Laurenburg kennen sie gut, die Fahrbahnbegrenzer auf der Rupbachbrücke, die an der Zufahrt zum Campingplatz liegt. Denn die dort links und rechts auf der Fahrbahn aufgestellten Begrenzer halten den Verkehr mittig, um die geschädigten Teile des maroden Bauwerks zu entlasten.