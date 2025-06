„Wage ich es noch mal, oder kehre ich besser um?“ Das aus Richtung Birlenbach kommende Fahrzeug stand am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr einige Sekunden vor der neuen einspurigen Absperrung der L318 direkt hinter der Abzweigung nach Balduinstein. Denn die Straße wird nun bis Dezember wegen Sanierungsarbeiten zwischen Birlenbach und Schönborn gesperrt. Nach einer Weile gab sich die Fahrerin oder der Fahrer einen Ruck und fuhr weiter. Wahrscheinlich kam er oder sie auch noch rechtzeitig ans Ziel. Denn: „Bis zur Vollsperrung dauert es noch etwa eine Stunde“, hatten die beiden Straßenarbeiter, die kurz vorher Absperrung und Schilder aufgestellt hatten, berichtet. Die neue Beschilderung für die insgesamt 4,5 Kilometer lange Sanierungsstrecke samt Umgehungen nahm an diesem Morgen offenbar mehr Zeit in Anspruch als gedacht.

Laut einer Ankündigung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) startet die Sanierung quasi auf halber Strecke – und zwar im Bereich des Abzweigs nach Laurenburg. Der erste Abschnitt ist etwa 100 Meter lang, und die Arbeiten werden laut Zeitplan etwa vier Wochen in Anspruch nehmen. Erst im Anschluss werden dann die beiden anderen Abschnitte in Richtung Birlenbach und Schönborn angegangen. Daher ist von Birlenbach aus zum Beispiel auch bis auf Weiteres das Ansteuern des Sportplatzes über die L318 möglich. Sehr zur Erleichterung der Verantwortlichen beim SC Birlenbach, denn der Sportverein baut gerade das lange erwartete neue Vereinsheim, und bis September muss die Baustelle daher für Lkw zugänglich bleiben. Wer jedoch am Sportplatz vorbei weiterfährt, muss zukünftig damit rechnen, in einer Sackgasse ohne Wendemöglichkeiten zu landen. Denn die Straße wird mit neuen Trag- und Deckschichten, Banketten, Kleintiertunneln und Entwässerungsanlagen umfassend erneuert. Die Umleitung erfolgt über die B54 entlang der Aar und von Zollhaus aus über die Schliem (B274) nach Katzenelnbogen.