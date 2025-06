Ab Montag, 16. Juni, ist es so weit, dann wird der Abschnitt der L318 zwischen Birlenbach und Schönborn bis Ende Dezember für umfassende Sanierungsarbeiten gesperrt. „Rechnen Sie mit längeren Fahrzeiten und planen Sie Ihre Wege entsprechend“, warnt daher das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde (VG) Diez. Denn die geringe Fahrbahnbreite macht eine Vollsperrung des etwa 4,5 Kilometer langen Abschnitts unumgänglich, betont Benedikt Bauch, Dienststellenleiter des LBM Diez. Laut Bauch liegt die Investitionssumme bei rund 2 Millionen Euro.

„Die Sanierung der Fahrbahn erfolgt durch den Aufbau einer neuen 10 Zentimeter dicken Tragschicht und einer 4 Zentimeter starken Deckschicht auf die vorhandene Fahrbahnoberfläche.“

Benedikt Bauch, LBM

Um die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten, erfolgt die Sanierung in drei Bauabschnitten, erklärt der LBM-Dienststellenleiter. Los gehen die Arbeiten fast auf halber Strecke bei der Abzweigung zur L323 in Richtung Cramberg. „Der erste etwa 100 Meter lange Bauabschnitt wird voraussichtlich vier Wochen dauern“, so die Schätzung. „Anschließend soll das Teilstück in Richtung Schönborn folgen und zum Schluss der Abschnitt zwischen der L323 und der Abzweigung K25 nach Balduinstein.“ Für Autofahrer, die von Diez nach Katzenelnbogen fahren, ändern die rotierenden Bauabschnitte jedoch nichts: Die Durchfahrt bleibt gesperrt, egal wo gerade gebaut wird.

Erleichtert nimmt dagegen der Birlenbacher Ortsbürgermeister Thorsten Riedel die geplante Reihenfolge auf. Denn aktuell wird auf dem Sportplatz ein neues Vereinsheim gebaut. „Für den Neubau ist der Lkw-Verkehr bis Ende September notwendig“, betont Riedel. „Die Zufahrt zur Sportanlage ist bis auf ein kurzes Zeitfenster im 3. Bauabschnitt (Ende Dezember) möglich“, versichert der LBM. Welche Bauarbeiten sind aber nun konkret geplant?

Umleitung über das Aartal und die Schliem

„Die Sanierung der Fahrbahn erfolgt durch den Aufbau einer neuen 10 Zentimeter dicken Tragschicht und einer 4 Zentimeter starken Deckschicht auf die vorhandene Fahrbahnoberfläche“, erläutert Benedikt Bauch die Details. „Dort, wo die Fahrbahn in Randbereichen eine mangelhafte Tragfähigkeit aufweist, wird der Straßenkörper zuvor ausgekoffert und neu aufgebaut.“ Außerdem werden auch Bankette und Entwässerungsanlagen ausgebessert. Auf dem Abschnitt zwischen der L323 und der K25 werden außerdem vier Durchlässe für Kleintiere eingebaut. „Während der jährlichen Krötenwanderung sollen die mobilen Krötenzäune an diese Durchlässe angebunden werden und so den Betreuungsaufwand der freiwilligen Helfer reduzieren“, erklärt Bauch die Zielsetzung. Wie aber gelangen ab dem 16. Juni Autofahrer von Diez nach Katzenelnbogen?

Die Umleitung verläuft laut LBM durch das Aartal über die B54 und dann von Zollhaus über die Schliem (B274) nach Katzenelnbogen. „Die Beschilderung wird durch die Baufirma aufgestellt“, erläutert Bauch. Die Abnahme erfolgt unmittelbar vor dem Baubeginn durch den LBM. Polizei, das Diezer Ordnungsamt und auch die Ortsgemeinde Birlenbach sind nach eigenen Angaben beim Thema Umleitung außen vor. „Wir kommen natürlich, wenn wir gerufen werden“, versichert die Pressestelle der Polizeidirektion Montabaur.