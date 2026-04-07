Motorradunfall bei Isselbach L313: Todesopfer war 32-Jährige aus dem Westerwald Daniel Rühle 07.04.2026, 11:00 Uhr

i Das Motorrad der 32-jährigen Westerwälderin kam kurz hinter der Leitplanke zum Liegen. Winkler TV

Die Sonne scheint, es ist wieder Motorradsaison. Leider wird diese auch von schweren Unfällen begleitet. Einer der schwersten ereignete sich nun auf der L313 bei Isselbach, wo eine 32-jährige Westerwälderin in einer Linkskurve starb.

Am Ostermontag ist es zu einem tödlichen Unfall auf der L313 bei Isselbach gekommen. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag in einer Erstmeldung mit. Auf Nachfrage unserer Zeitung und mit einer Nachtragsmeldung aus der Nacht auf Dienstag ergeben sich mehr Details.







Artikel teilen

Artikel teilen