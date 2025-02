Kino für alle im AWO-Zentrum Kurzfilmfestival bringt Abwechslung nach Nassau 09.02.2025, 19:00 Uhr

i Im AWO-Zentrum Nassau in der Schlossstraße wird am Samstag, 15. Februar, das Kurzfilmfestival über die Bühne gehen. Unter 25 Beiträgen können dabei die Favoriten ausgewählt werden, die beim Publikum am Besten angekommen sind. Andreas Galonska

Kurze Filme, langes Vergnügen. Unter diesem Motto wird bei der AWO Nassau ein Festival angeboten, bei dem Unterhaltsames und Informatives in knappen Streifen vorgeführt wird. Der Eintritt ist frei:

„Kino am Schloss“ ist in Nassau ein fester Begriff geworden. Bald wird in den Räumen des AWO-Zentrums sogar zu einem Filmfestival eingeladen, bei dem eine Reihe von Kurzfilmen präsentiert wird. Die Besucher können sich auf 25 Streifen mit unterschiedlichsten Inhalten freuen.

