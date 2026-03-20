Überraschung am Geburtstag Kurt Pfeifer wird mit 95 Ehrenbürger von Ergeshausen Uschi Weidner 20.03.2026, 16:00 Uhr

i Bürgermeister Lars Denninghoff (links), Mitglieder des Ortsgemeinderates und des Vorstands des Schützenvereins gratulierten Kurt Pfeifer (sitzend) zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde Uschi Weidner

95 Jahre alt: Das ist eine Hausnummer. Kurt Pfeifer aus Ergeshausen hat es nun geschafft. Der langjährige Ortsbürgermeister feierte seinen Geburtstag mit Wegbegleitern, Schützen und Kommunalpolitikern – mit einer besonderen Überraschung.

„Eigentlich wollte ich Förster werden“, sagte Kurt Pfeifer einmal, „den Wald liebte ich schon immer – er ist die älteste Apotheke der Welt“. Sein ältester Bruder verstarb, so übernahm er früh den Hof seiner Eltern in Ergeshausen in der Ortsstraße 5.







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