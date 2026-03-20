Überraschung am Geburtstag
Kurt Pfeifer wird mit 95 Ehrenbürger von Ergeshausen
Bürgermeister Lars Denninghoff (links), Mitglieder des Ortsgemeinderates und des Vorstands des Schützenvereins gratulierten Kurt
Bürgermeister Lars Denninghoff (links), Mitglieder des Ortsgemeinderates und des Vorstands des Schützenvereins gratulierten Kurt Pfeifer (sitzend) zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde
Uschi Weidner

95 Jahre alt: Das ist eine Hausnummer. Kurt Pfeifer aus Ergeshausen hat es nun geschafft. Der langjährige Ortsbürgermeister feierte seinen Geburtstag mit Wegbegleitern, Schützen und Kommunalpolitikern – mit einer besonderen Überraschung.

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„Eigentlich wollte ich Förster werden“, sagte Kurt Pfeifer einmal, „den Wald liebte ich schon immer – er ist die älteste Apotheke der Welt“. Sein ältester Bruder verstarb, so übernahm er früh den Hof seiner Eltern in Ergeshausen in der Ortsstraße 5.

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