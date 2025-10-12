Generalversammlung an der Lahn Kurstädte Europas treffen sich in Bad Ems Ulrike Bletzer 12.10.2025, 17:00 Uhr

i Vertreter aus zehn Great Spa Towns in sieben europäischen Ländern waren nach Bad Ems gereist, um an der Generalversammlung unter Leitung der Generalsekretärin Chiara Ronchini (vordere Reihe, 3. von links) und des Bad Emser Stadtbürgermeisters Oliver Krügel (4. von links) teilzunehmen. Bletzer Ulrike

Premiere in Bad Ems: Vertreter der zehn „Bedeutenden Kurstädte Europas“ kamen für ihre bereits siebte Generalversammlung zum ersten Mal in der Stadt an der Lahn zusammen. Dabei diskutierten sie über das Budget des Vereins sowie die Zukunft.

Europa zu Gast in Bad Ems. Naja, ein Teil davon jedenfalls: Vor Kurzem trafen sich Bürgermeister, Tourismusfachleute und weitere Experten der zehn anderen „Great Spa Towns of Europe“, also der „Bedeutenden Kurstädte Europas“, an der Lahn zu ihrer insgesamt siebten Generalversammlung.







