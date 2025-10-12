Premiere in Bad Ems: Vertreter der zehn „Bedeutenden Kurstädte Europas“ kamen für ihre bereits siebte Generalversammlung zum ersten Mal in der Stadt an der Lahn zusammen. Dabei diskutierten sie über das Budget des Vereins sowie die Zukunft.
Europa zu Gast in Bad Ems. Naja, ein Teil davon jedenfalls: Vor Kurzem trafen sich Bürgermeister, Tourismusfachleute und weitere Experten der zehn anderen „Great Spa Towns of Europe“, also der „Bedeutenden Kurstädte Europas“, an der Lahn zu ihrer insgesamt siebten Generalversammlung.