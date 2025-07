Seit genau vier Jahren ist Bad Ems mit zehn weiteren europäischen Badeorten als „Great Spa Towns of Europe“ Teil des Unesco-Welterbes. Nicht nur die Unversehrtheit und Echtheit des außergewöhnlichen universellen Erbes in Form der mondänen Bäderarchitektur wird damit gewürdigt. Auch spielt bei der Bewertung die reizvolle Lage des Kurortes am Fluss, eingebettet in eine malerische Landschaft, eine nicht unbedeutende Rolle. Schließlich galten angelegte Spazier- und Wanderwege, Aussichtstempel und -türme sowie Parkanlagen als Flaniermeile und Erholungszonen, die sogenannte therapeutische Kurlandschaft.

Am Samstag wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Geschichtsverein (Dr. Hans-Jürgen Sarholz), der Staatsbad GmbH (Bettina Schmidt und Bernd Plenz) und der Stabsstelle für das Welterbe (Julia Palotas) ein geführter Spaziergang durch den Kurpark angeboten. Flankiert von der Kostümgruppe begrüßte Sarholz die Gästeschar an der katholischen St. Martinskirche und erklärte, dass diese Kirche mit ihrer schönen Fassade den Abschluss des Kurparks bildete und aus dem Grund auch nicht nach Osten ausgerichtet ist.

Atmosphäre des Schaulaufens nachempfunden

Im englischen Garten vor dem Haus der Vier Türme erläuterte Gärtnermeister Bernd Plenz die intensive Pflegearbeit des 15 Hektar großen Areals, die mit sechs Mitarbeitern zu bewältigen ist. Der englische Garten in Form und Stil hat sich in England im 18. Jahrhundert als Gegenpol zum strengen barocken Garten entwickelt. In Bad Ems wurde dieser in der Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt. Die großen Bäume haben einen nicht zu unterschätzenden Wert als Schattenspender, Windbrecher und Lebensraum für viele Vögel und Insekten. Dank origineller Zitate historischer Kurgäste konnten die Besucher die Atmosphäre des „Schaulaufens“ belustigt nachempfinden.

Schon im 19. Jahrhundert wusste man, dass nicht nur die Trinkkur selbst die Gesundheit fördere, sondern in Kombination mit Bewegung im Freien und das Genießen der schönen Aussichten. Julia Palotas betonte, dass alle Kurstädte viele Gemeinsamkeiten präsentieren, so ist auch neben der Bäderarchitektur rund um die Quellen die umgebende Landschaft mit Sichtachsen, Aussichtstürmen und Bergbahnen ein wichtiges Element. Die Gartenbauarchitektin Bettina Schmidt erläuterte den herrlichen französischen Barockgarten mit seinen Beeten und Rabatten.

i Hans-Jürgen Sarholz (VGDL), Bettina Schmidt und Bernd Plenz (Staatsbad) und Julia Palotas (Welterbekoordinatorin) begrüßen die zahlreichen Gäste vor der kath. Kirche St. Martin Andrea Schneider

Anhand historischer Fotos konnte man die üppige Bepflanzung und räumliche Gestaltung mit Terrassen- und Senkbeeten aus vergangener Zeit bewundern, für die jedoch auch viel mehr Personal aufgewendet werden musste. Die Frankfurter Gartenbaufirma Siesmayer hat dann um 1900 die Pflegearbeit übernommen. Im Marmorsaal zeigte Sarholz historische Ansichten aus dem Stadtarchiv sowie alte Ortspläne, die den großen Alleenbestand dokumentierten. Zum Abschluss gab es ein musikalisches Sahnehäubchen: Trio Emsis überraschte virtuos mit barocken Klängen von Marais und Telemann (Dina Grossmann, Blockflöte, Mareike Nesz, Traversflöte und Jan-Martin Chrost, Truhenorgel).