Lob für die Initiatoren Kur- und Heilwald in Lahnstein ist offiziell eröffnet 22.09.2025, 13:00 Uhr

i Das obligatorische Durchschneiden des Bandes durfte nicht fehlen: (von links) Landrat Jörg Denninghoff, Klimaschutzministerin Katrin Eder, Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, Oberbürgermeister Lennart Siefert und Rhein-Lahn-Nixe Kristina I. Tobias Lui

Der Wald hat positive Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit, indem er Stresshormone reduziert, den Blutdruck senkt und das Immunsystem stärkt. Eine der waldreichsten Kommunen des Landes hat dies erkannt und für sich genutzt.

Wenn zwei Ministerinnen, ein Landrat, die Wirtschaftsförderin des Rhein-Lahn-Kreises und reichlich lokale Prominenz gut gelaunt zusammenkommen, ist relativ klar: Etwas Großes wird gefeiert. Nach dem Kinderheilwald ist nun auch der Waldbereich mit Geräten und Übungen für Erwachsene fertiggestellt – der Lahnsteiner Kur- und Heilwald wurde offiziell eröffnet.







