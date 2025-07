„Es war einfach der richtige Augenblick“, sagen Moka Biss und Andreas Reibeholz. Genau der richtige Augenblick, um, gerade erst von einem längeren Aufenthalt in Portugal zurückgekehrt, mit einem Projekt an den Start zu gehen, das einen langjährigen „Schandfleck“ von Lahnstein zumindest vorübergehend in einen echten Hingucker verwandelt.

Lebensfreude statt Tristesse

Eine gefühlte Ewigkeit lang befand sich in der Brückenstraße gegenüber der evangelischen Kirche Oberlahnstein ein Kiosk mit zugeklebten Fenstern, Spielautomat und einsamen Trinkern als Publikum. Jetzt blubbern einem dort von den Wänden grinsende Fische, überlebensgroße Quallen und allerlei sonstige Fabelwesen entgegen, ergänzt von einer Liegestuhlszene und abstrakten Malereien aller Art – eine kunterbunte Welt namens „Dat Kunstbüdsche“, die Lebensfreude statt Tristesse ausstrahlt.

Die Vorgeschichte: Der Verein rost&rosa, dessen Vorstand Moka Biss und Andreas Reibeholz angehören, hat es sich zum Ziel gesetzt, Leerstand in Lahnstein mit Kunst zu bespielen – und fand über die Macher der Kunstausstellung Forestival im Lahnsteiner Wald die geeignete Spielstätte dafür. Und außerdem viel Offenheit vonseiten der Stadt Lahnstein: Die machte im vergangenen Jahr von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch, erwarb die Trinkhalle samt Gelände – und stellte sie rost&rosa für das Projekt zur Verfügung. „Wir sind sehr dankbar, dass uns OB Lennart Siefert so unterstützt“, sagen Moka Biss und Andreas Reibeholz. Neben ihnen selbst wirkten und wirken weitere Akteure des Forestivals, darunter der künstlerische Leiter David Hardy, Agnes Schweraker, Dan 59 the Fly und Matteo Moni, mit ihrer Malkunst am Kunstbüdsche mit.

Freuen sich, dass ihr "Kunstbüsche" so großen Anklang findet: David Hardy (von links), Moka Biss und Andreas Reibeholz

Was nur im allerersten Moment nach einer geschlossenen Gesellschaft klingt: Denn erstens kann hier jeder, der möchte, dienstags ab 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und 16 bis 19 Uhr sowie freitags von 14 bis 19 Uhr vorbeikommen und malen – ohne Hemmschwelle und dem Zwang, künstlerisches Know-how vorweisen zu müssen. „Ich freue mich, dass ich hier dreimal in der Woche malen und sogar Gitarre spielen kann, wenn mir danach ist“, sagt Besucherin Diana, während sie die letzten Pinselstriche an einem Bild anbringt: „Gemeinsam mit anderen zu malen, ist unheimlich gut für die Motivation.“ Farben und andere Materialien stellt der Verein rost&rosa zur Verfügung. Kleine Spenden, auch für die Getränke, sind logischerweise willkommen.

Ein Ort, um Kontakte zu knüpfen

Zweitens ist „Dat Kunstbüdsche“ keine Galerie, sondern so etwas wie eine Kommunikationszentrale. „Wir befragen die Leute, die hierher kommen, welche Art von Orten ihrer Meinung nach in Lahnstein fehlen, was sie sich für das Leben in der Stadt wünschen und wie ein Treffpunkt beschaffen sein sollte, zu dem sie gerne kommen“, sagt Moka Biss, die viel Erfahrung in der Kulturentwicklungsarbeit besitzt. Die Ideen, die sie bisher gesammelt haben, reichen von einem Tanzcafé bis hin zu einem Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. „Ich hätte als Kind und Jugendliche sehr von einem solchen Ort profitiert“, sagt auch Besucherin Diana.

Um Austausch und neue Erfahrungen, darum, aus der eigenen Blase herauszukommen, mit anderen in Kontakt zu treten und gemeinsam etwas zu bewegen, geht es beim Kunstbüdsche also letztlich. Oder, wie Moka Biss es formuliert: „Um Demokratie von unten.“ Mit Kunst und Kultur zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen – mit diesem Ansinnen seien sie in Lahnstein nicht die einzigen, stellt Andreas Reibeholz klar und nennt als Beispiel unter anderem die Malerin Kerstin Degen, die zum Austausch und zum gemeinsamen Malen, aber auch zu kleinen Konzerten und anderen Veranstaltungen in ihren Garten einlädt.

Veranstaltungen im August

„In dieser Hinsicht fangen in Lahnstein Blumen an zu wachsen“, sagt er und betont, auch beim Kunstbüdsche gehe es keineswegs ausschließlich um Kunst: Ab Anfang August finden auf der kleinen Terrasse im Zwei-Wochen-Rhythmus samstags Veranstaltungen statt, die weit darüber hinausreichen. Den Auftakt machen am Samstag, 2. August, ab 11 Uhr Moka Biss und David Hardy mit Porträtzeichnen. Außerdem steht bereits fest, dass am 27. September Lisa Kaufhold mit ihrem Puppentheater das Stück „Die verlorene Zauberkrone“ aufführen wird. Auch der Bildhauer Johannes Bender aus Wiesbaden und der Schreiner Jürgen Zmelty aus Lahnstein, der den Besuchern zeigen wird, wie sie ihre alten Möbel überarbeiten und restaurieren können, haben bereits ihr Kommen zugesagt. „Die meisten Elemente werden Mitmachelemente haben“, sagt Andreas Reibeholz. Mitmachen und dabei sein kann man gegen einen Soli-Beitrag: „Jeder gibt, was er kann und für angemessen hält.“

Eine prima Sache also. Allerdings, das war von Anfang an klar: Ende Oktober wird „Dat Kunstbüdsche“ abgerissen. Was mit dem Gelände danach geschieht, bleibt vorerst im Vagen: „Nach seiner Niederlegung soll das Objekt einer Nutzung für Verkehrszwecke zugeführt werden“, teilt die Pressestelle der Stadt Lahnstein auf Anfrage mit: „Konkrete Details dazu können zurzeit nicht genannt werden.“

Ist das nahende Ende nicht frustrierend? „Nein, die Reaktionen darauf waren so positiv, dass es sich allein deshalb schon gelohnt hat“, antwortet David Hardy, der gerade mit dem Fahrrad am Kunstbüdsche eingetroffen ist. Jeder, der bisher vorbei gekommen sei – egal, ob ältere Dame, Typ in den Dreißigern oder Teenager – sei angetan gewesen von diesem besonderen „Wir-Ort“.

Angebot an Hausbesitzer mit Leerstand

Und noch etwas, fügt Moka Biss hinzu: Das Projekt als solches soll ja gar nicht zu Ende sein. „Hausbesitzer, die einen Leerstand haben und ihre Immobilie aufwerten möchten, können sich gern bei uns melden“, sagt Moka Biss. Möglich ist dies über die E-Mail-Adresse info@house-of-stijl.de und das Kontaktformular der Internetseite www.house-of-stijl.de