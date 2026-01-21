Leerstand wird genutzt Kunst zieht ins frühere Café Maxeiner in Bad Ems ein Andreas Galonska 21.01.2026, 18:00 Uhr

i Ins frühere Café Maxeiner in der Bad Emser Römerstraße zieht bald Kunst der Gegenwart ein. Am Donnerstag, 29. Januar, beginnt dort eine erste Vernissage, eine zweite folgt wenige Tage später. Andreas Galonska

Früher gab es Kaffee und Kuchen, nun werden bald Kunstwerke zu sehen sein. Zwei junge Künstler stellen bald ihre Arbeiten im Café Maxeiner in Bad Ems aus, das dadurch wieder zu einem Ort der Begegnung werden kann.

Lange Zeit lag das Café Maxeiner in der Römerstraße in Bad Ems brach, jetzt tut sich aber etwas in den Räumen. Das Künstlerhaus Schloss Balmoral lädt zu einer Doppelausstellung ab Donnerstag, 29. Januar, 19 Uhr (Vernissage) ein. Momentan ist bereits für einen neuen Anstrich im früheren Café gesorgt worden, weitere Arbeiten in der Römerstraße 37 folgen in den kommenden Tagen.







Artikel teilen

Artikel teilen