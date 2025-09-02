Kleinformatig liegt ihr gar nicht. Deshalb malt Gisela Holzhäuser-Michelimmer am liebsten großformatige Bilder, die eindrucksvoll den Raum füllen. Die Kunstschaffende ist zum vierten Mal bei „Kunst trifft Handwerk“ in Nastätten dabei.

Zum Malen sei sie „wie die Jungfrau zum Kind“ gekommen. Eine Freundin, die Malkurse gibt, habe Gisela Holzhäuser-Michelimmer wieder zugeredet, ihre Malkurse zu besuchen. Sie sei neugierig und probiere gerne Neues aus, deshalb habe sie sich 2018 dann doch dazu entschieden. Es habe ihr Spaß gemacht und seitdem sei sie dabeigeblieben. Nun stellt sie zum vierten Mal ihre Bilder bei der Ausstellung „Kunst trifft Handwerk“ in Nastätten aus.

„Ich habe bislang über 80 Bilder gemalt“, erzählt Holzhäuser-Michel. Eine bestimme Stilrichtung habe sie nicht. Sie arbeite gerne mit verschiedenen Techniken, Materialien und Werkzeugen. Bei ihr kommen Asche, Sand oder Marmormehl genauso zum Einsatz wie Spachtel, Schwamm, Abzieher oder Handwaschbürste. „Ganz meinem Sternzeichen Zwilling entsprechend, so sind auch meine Bilder. Immer wieder anders bunt auch mal schwarz-weiß“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Eine Sache steht von vornherein klar: „Ich mal keine kleinformatigen Bilder“, fügt die 62-Jährige hinzu. Als gelernte Technische Zeichnerin sei sie manchmal blockiert durch das strukturierte Zeichnen. Dann sei es schwer, etwas auf die Leinwand zu bringen. Beim Malen könne sie sich kreativ austoben und oft komme etwas anderes heraus als ursprünglich geplant. Deswegen weigere sie sich auch Porträts und Tierbilder zu malen. „Ich bin dann gedanklich eingeschränkt und fokussiert“, betont Holzhäuser-Michel.

Kunden dürfen Bilder zum Probehängen mitnehmen

Beim Malen lässt sie die Farben sprechen. Manchmal malt sie auch ohne Pinsel und schüttet einfach Farbe auf die Leinwand und lässt sie ineinander verlaufen. Im Winter oder bei schlechtem Wetter sei sie dann besonders kreativ, denn bei schönem Wetter sei sie gerne draußen in der Natur.

Große Unterstützung erhält sie von der Familie, die ihre Bilder gerne annehmen und bei sich aufhängen. Ihre Freunde seien auch bereits mit Bildern eingedeckt. „Ich mache auch Auftragsarbeiten“, berichtet Holzhäuser-Michel. Ihre erste Ausstellung war in einer Zahnarztpraxis in Welschneudorf. „Ich war kaum zu Hause, da waren schon die ersten Bilder verkauft“, erzählt sie stolz. „Das motoviert mich.“ Bei „Kunst trifft Handwerk“ ist sie nun bereits das vierte Mal dabei. Beim ersten Mal habe sie gefragt, ob sie ihre Bilder auch ausstellen darf.

Sie hofft darauf, dort oder im Anschluss einige Bilder zu verkaufen, auch wenn sie das jedes Mal traurig macht, ein Bild aus der Hand zu geben. Gleichzeitig macht die Anerkennung ihrer Arbeit sie auch stolz. „Ich muss verkaufen, ich platze aus allen Nähten“, lacht die 62-Jährige. Tatsächlich ist jeder Winkel ihres Hauses mit ihren Bildern behangen. In ihrem Atelier im Keller warten zwei Bilder auf ihre Fertigstellung. Auch der Flur im Keller musste jede freie Wandfläche für die Bilder abgeben. Wer von ihr ein Bild kaufen möchte, darf es vorab zum Probehängen mitnehmen. „Ich verkaufe nicht die Katze im Sack“, stellt die Künstlerin klar. Es muss schließlich in die Umgebung oder den Raum passen.

„Kunst trifft Handwerk“ zeigt Malerei, Schmuck und Skulpturen

Wie lange dauert die Fertigstellung eines Bildes? „Das kann ich so pauschal nicht sagen. Manchmal bin ich nach zwei Stunden fertig und manchmal brauche ich zwei Wochen“, klärt sie auf. Es sei auch schon mal vorgekommen, dass sie ein Bild fertiggestellt hatte, und nach einiger Zeit ist ihr dann aufgefallen, dass noch etwas fehlt. Wer sich für die Bilder von Gisela Holzhäuser-Michel interessiert, findet alle Infos auf www.giselas-bilderkunst.de.

Bei der diesjährigen Ausstellung „Kunst trifft Handwerk“ sind auch international arbeitende Künstlerinnen und Künstler vertreten. Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. September, können die Besucherinnen und Besucher von 12 bis 18 Uhr im Bauhof in Nastätten Kunstschaffende und ihre Werke bewundern. Zu sehen gibt es neben Malerei, auch Skulpturen, Fotografien, Keramik und Schmuck. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Musikerinnen und Musiker verschiedener Stilrichtungen.