Die Ausstellung „Kunst im Garten“ nahm vor mehr als zehn Jahren bei Helga und Gerhard Bergholz in der Mühlgasse 21 in Klingelbach ihren Anfang. Nun öffnet das Ehepaar Lisek am 5. und 6. Juli seine Gartentore in der Lahnstraße 26.

Seit mehr als zehn Jahren haben Helga und Gerhard Bergholz in ihrem Garten in der Mühlgasse 21 eine außergewöhnliche Veranstaltung mit dem Titel „Kunst im Garten“ angeboten. Sie geht zurück auf den „Einricher Kunstrausch“ im Jahr 2006. Dort hatte eine Künstlergemeinschaft eine Station. Wirklich sehr besonders unter freiem Himmel fanden sich dort stets mehr als 20 Kunstschaffende ein und boten den Besuchern Kunst, Praktisches und Überraschendes.

Durch den Tod von Gerhard Bergholz im vergangenen Winter kann Helga Bergholz die gewaltige Arbeit, die mit einer solchen Ausstellung verbunden ist, nicht mehr allein stemmen. In Conny Lisek aus Klingelbach hat sich eine neue Veranstalterin gefunden. Das Ehepaar Lisek erwarb das Grundstück und das Haus in der Lahnstraße 26 vor vier Jahren. Sie haben auf den 2700 Quadratmetern bereits viel Arbeit bewältigt. Conny Lisek war einst selbst Ausstellerin bei Helga Bergholz. Sie fertigt filigrane Kettchen und Schmuck aus Glasperlen an. Bereits vor 20 Jahren begann Conny Lisek, Perlen zu drehen.

Viel neues und bewährtes Kunsthandwerk zu bewundern

Wie in jedem Jahr sind auch neue Aussteller dabei. So Spinnfrau Edelgard Hildebrand mit ihrem Spinnrad. Sie bietet Edel-Kleidungsstücke aus der gesponnenen Wolle an. Joachim Wester aus Bremberg stellt im Garten seine wundervollen Keramikarbeiten aus. Uli Werner, ebenfalls aus Bremberg, präsentiert seine dreidimensionalen Puzzle-Holzarbeiten. Kerstin Klippel ist ebenfalls neu. Sie bietet selbst angefertigte Taschen und Accessoires an. Aber auch Altbekannte, immer wieder gern gesehene Künstler werden ihre Kunst im Garten präsentieren.

Die Ausstellung findet am Samstag, 5. Juli, von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 6. Juli, von 11 bis 18 Uhr statt. Kaffee und Kuchen wird es gegen eine Spende geben. Auch Erfrischungsgetränke werden angeboten. Das Besondere an „Kunst im Garten“ sind immer die Atmosphäre, der Genuss und die Ruhe. Dies alles ist – gutes Sommerwetter vorausgesetzt – auch an diesem Standort garantiert.