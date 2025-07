Gartengaleristin Helga Bergholz selbst, die lange Jahre in ihrem Garten in der Mühlgasse 21 in Katzenelnbogen diese Veranstaltung – man kann schon sagen – zelebrierte, fühlte sich bei Liseks im Garten in Klingelbach ausgesprochen wohl. Ebenso ihre fantasievollen Keramikfiguren, die teils lächelnd, auffordernd oder einfach nur vornehm schauend die Besucher begrüßten. Die neueste Auflage von „Kunst im Garten“ war ein voller Erfolg.

Viel Schatten auf 2700 Quadratmetern

Die Ausstellung war gut vorbereitet. Ein kleines Kaffeehaus lud zu Kuchen und Getränken ein. Das weitläufige Areal bot ein ideales Ambiente und der Aufenthalt hier Genuss und Ruhe. Der Tag war heiß, jedoch gab es auch genügend Schatten auf 2700 Quadratmetern: egal ob durch alte Obst- und Nussbäume oder eine Scheune. Zahlreiche Besucher fanden sich im Garten ein. Tische, Bänke und Stühle boten die Möglichkeit, sich zu Gesprächen zusammenzusetzen. Es schien so, als wollten die Besucher genau das finden. Gespräche mit Ausstellern, die sich viel Zeit für ihre Besucher nahmen, aber auch mit „mitgebrachten“ Freunden oder solchen, die man lange nicht sah.

Der Regen am Sonntag, 6. Juli, konnte den wundervollen Waren und Kunstwerken nichts anhaben. Kleine Pavillons boten darüber hinaus Schutz. Die Aussteller fanden den Regen, der sanft, aber kontinuierlich fiel, nicht so angenehm. „Es wird gleich kühl und alles so klamm, wenn man ruhig sitzen muss“, sagten sie zu unserer Zeitung.

i Edelgard Hildebrand als gar nicht nostalgisch anmutende Spinnfrau faszinierte mit ihrem Handwerk. Uschi Weidner

Wie in jedem Jahr sind auch neue Aussteller bei „Kunst im Garten“ zu finden. So war eine ganz und gar nicht nostalgisch anmutende Spinnfrau, Edelgard Hildebrand, mit ihrem Spinnrad dabei. Sie bot Wolle, Accessoires und Schmusetiere sowie Edel-Kleidungsstücke aus gesponnener Wolle an, gestrickt und gehäkelt. Joachim Wester aus Bremberg stellte seine Keramikarbeiten aus. Uli Werner, ebenfalls aus Bremberg, brachte seine dreidimensionalen Puzzle-Holzarbeiten mit. Kerstin Klippel ist ebenfalls neu. Sie bot selbst angefertigte Taschen und Accessoires an.

Aber auch Altbekannte, immer wieder gerne gesehene Künstler, wie Beate Prinz mit ihren ebenfalls selbst genähten Patchwork-Arbeiten, Barbara Brandl mit ihren Seifen, Helga Kilian mit ihrem „Hexenstübchen“, der „Ledermann“ Ralf Geisser und der „Holzmann“ Ralf Jacobsen. Wie schon im vorigen Jahr waren Runi und Tatjana Lewanter dabei. Runi gestaltet in ihrer Naturwerkstatt kleine Geschenkartikel aus Federn, Schnüren und Holz. Sie ist sehr kundig mit Tieren, Federvieh und Federn.

Eine feste Szene in der Einricher Kunstszene

Anneliese Greuling gestattete Einblicke in ihre Motive in Acrylmalerei. Sie ist nicht nur eine feste Größe in der Einricher Kunstszene, sondern auch eine verlässliche und immer bereit, der Künstlergemeinschaft Hilfestellung zu leisten. Elke Grosmann und Ruth Mohr hatten ebenfalls Bilder zu der Ausstellung mitgebracht. Kuchen und Getränke gab es gegen eine Spende. Der Erlös wird an die Wildtierauffangstation von Biga Kruse in der Klingelbacher Mühle in Klingelbach übergeben.