Runder Tisch in Nassau Kulturschaffende der Region tauschen sich aus Bernd-Christoph Matern 27.03.2026, 18:00 Uhr

i Freuten sich über die große Resonanz unter den Kulturschaffenden, die sie zum Runden Tisch nach Nassau eingeladen hatten (von rechts): Staatssekretär Jürgen Hardeck, Sabine Zimmermann, Bartel Meyer und Ingo Nehrbaß, Geschäftsführer der G. und I. Leifheit-Stiftung, die die Finanzierung des Kulturprojektbüros sichert. Bernd-Christoph Matern

Rund 40 Vertreterinnen und Vertreter kultureller Initiativen trafen sich im Museumssaal des Günter-Leifheit-Kulturhauses in Nassau. Eingeladen hatten Staatssekretär Jürgen Hardeck und das neu eröffnete Kulturprojektbüro.

Der runde Tisch muss erst noch gebaut werden, an dem so viele Menschen Platz haben: Etwa 40 Vertreterinnen und Vertreter kultureller Initiativen trafen sich im Museumssaal des Günter-Leifheit-Kulturhauses in Nassau. Der Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Kulturministerium Jürgen Hardeck und das im Februar neu eröffnete Kulturprojektbüro hatten zum Runden Tisch für Kulturschaffende entlang der Lahn eingeladen, um deren Vernetzung zu ...







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