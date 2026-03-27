Rund 40 Vertreterinnen und Vertreter kultureller Initiativen trafen sich im Museumssaal des Günter-Leifheit-Kulturhauses in Nassau. Eingeladen hatten Staatssekretär Jürgen Hardeck und das neu eröffnete Kulturprojektbüro.
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Der runde Tisch muss erst noch gebaut werden, an dem so viele Menschen Platz haben: Etwa 40 Vertreterinnen und Vertreter kultureller Initiativen trafen sich im Museumssaal des Günter-Leifheit-Kulturhauses in Nassau. Der Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Kulturministerium Jürgen Hardeck und das im Februar neu eröffnete Kulturprojektbüro hatten zum Runden Tisch für Kulturschaffende entlang der Lahn eingeladen, um deren Vernetzung zu ...