Runder Tisch in Nassau
Kulturschaffende der Region tauschen sich aus
Freuten sich über die große Resonanz unter den Kulturschaffenden, die sie zum Runden Tisch nach Nassau eingeladen hatten (von re
Freuten sich über die große Resonanz unter den Kulturschaffenden, die sie zum Runden Tisch nach Nassau eingeladen hatten (von rechts): Staatssekretär Jürgen Hardeck, Sabine Zimmermann, Bartel Meyer und Ingo Nehrbaß, Geschäftsführer der G. und I. Leifheit-Stiftung, die die Finanzierung des Kulturprojektbüros sichert.
Bernd-Christoph Matern

Rund 40 Vertreterinnen und Vertreter kultureller Initiativen trafen sich im Museumssaal des Günter-Leifheit-Kulturhauses in Nassau. Eingeladen hatten Staatssekretär Jürgen Hardeck und das neu eröffnete Kulturprojektbüro.

Lesezeit 3 Minuten
Der runde Tisch muss erst noch gebaut werden, an dem so viele Menschen Platz haben: Etwa 40 Vertreterinnen und Vertreter kultureller Initiativen trafen sich im Museumssaal des Günter-Leifheit-Kulturhauses in Nassau. Der Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Kulturministerium Jürgen Hardeck und das im Februar neu eröffnete Kulturprojektbüro hatten zum Runden Tisch für Kulturschaffende entlang der Lahn eingeladen, um deren Vernetzung zu ...

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