Neuer Impuls Kulturangebote in Bad Ems miteinander verknüpfen 09.10.2025, 08:00 Uhr

i Das Kurtheater und der Marmorsaal sind nur zwei von vielen Orten in Bad Ems, in denen die Kultur zuhause ist. Im Stadtrat wurden Ergebnisse und Ziele der Initiative Kulturimpuls jetzt vorgestellt. Andreas Galonska

Bad Ems ist eine Kulturstadt, das beweisen zahlreiche Veranstaltungen in der Kurstadt. Nun wurde über die neue Initiative Kulturimpuls im Stadtrat berichtet, die die Akteure stärker zusammenbringen will.

Konzerte, Ausstellungen, Aufführungen – in Bad Ems kann man sich nicht über ein zu geringes kulturelles Angebot beklagen. Unterschiedliche Aktive aus den Bereichen, Kunst, Musik, Theater und weiteres kamen zu einem gemeinsamen Austausch zusammen, der das Ziel einer stärkeren Verknüpfung und Vernetzung hatte.







