Bad Ems ist eine Kulturstadt, das beweisen zahlreiche Veranstaltungen in der Kurstadt. Nun wurde über die neue Initiative Kulturimpuls im Stadtrat berichtet, die die Akteure stärker zusammenbringen will.
Konzerte, Ausstellungen, Aufführungen – in Bad Ems kann man sich nicht über ein zu geringes kulturelles Angebot beklagen. Unterschiedliche Aktive aus den Bereichen, Kunst, Musik, Theater und weiteres kamen zu einem gemeinsamen Austausch zusammen, der das Ziel einer stärkeren Verknüpfung und Vernetzung hatte.