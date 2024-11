„Das war mal was anderes“, schwärmt einer der Tausenden Zuschauer, die sich beim Oktobermarkt in Nastätten die Drohnenshow am Freitagabend nicht entgehen ließen. Was die Marktorganisatoren vieler Kommunen im Rhein-Lahn-Kreis hin und wieder angedacht haben – in Nastätten wurde es schon zum zweiten Mal in die Tat umgesetzt und sorgte für viele Schaulustige.