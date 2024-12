Virtuelles Weiterleben Künstliche Intelligenz lässt Tote auferstehen Dieter Fluck 17.12.2024, 20:00 Uhr

i Mit diesem Cartoon des in der Schweiz lebenden Karikaturisten Max Spring führte der Tübinger Referent Matthias Meitzler das Thema auf eine humorvolle Art vor Augen. Dieter Fluck

Ein klassisches Erdgrab ist längst nicht mehr immer die erste Wahl. In einem spannenden Vortrag zeigte Soziologe Matthias Meitzler, wie sich die Friedhofskultur wandelt – und auch nicht vor digitalen Wegen haltmacht.

„Guck nicht so blöd, ich würde auch lieber am Strand liegen.“ Kein Witz, aber diesen Spruch hat Matthias Meitzler auf einem Friedhof gefunden und in seinem Buch mit dem Titel „Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe“ über ungewöhnliche Grabsteine veröffentlicht.

