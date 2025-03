Die Stadt Braubach freut sich über eine besondere Bereicherung ihres kulturellen Erbes: Edith Potthas, geborene Clos, selbst Braubacher Bürgerin, hat der Stadt 66 Drucke eines von ihr geschaffenen Stahlstichs der Marksburg geschenkt. Das Ganze bahnte sich schon vor einigen Wochen an, als Edith Potthas eine Sitzung des Braubacher Stadtrats besuchte und ihr Ansinnen vortrug, Drucke ihres Stahlstichs der Stadt zu überlassen.

Ur-Braubacherin macht Heimat ein außergewöhnliches Geschenk

Die Freude des Beigeordneten Markus Fischer ob dieses ungewöhnlichen Angebots war direkt groß. Er packte die Gelegenheit beim Schopfe, Kontakt mit Edith Potthas aufzunehmen. Edith Potthas ist „eine Ur-Braubacherin“, erzählt sie. Sie stammt aus einer Familie, die sich über Generationen hinweg für Braubach engagiert hat. „Mein Urgroßvater kam nach Braubach und hat beim Bau der Kleinbahn mitgewirkt. Dann hat er hier seine Frau und Freunde gefunden und seine Cousinen nach Braubach gelockt“, berichtet sie weiter. „Ich bin mit halb Braubach verwandt und tiefst verbunden“, fasst sie ihre Heimatliebe in Worte.

Da ist es fast schon Fügung, dass auch das Gesellenstück von Edith Potthas mit Braubach zu tun hat. Die Graveurin erinnert sich zurück: „Damals gab es noch keine Computer, alles musste gezeichnet und dann auf eine Stahlplatte übertragen werden. So ist auch dieser Stahlstich entstanden.“ Der Stahlstich zeigt ein historisches Bild der Marksburg vor bewölktem Himmel, wie Betrachter sie vom Rhein aus sehen, wie sie im Spiel von Licht und Schatten auf ihrem Hügel thront. Auf dem Bild steht zudem: „Die deutschen Burgen als Denkmäler vaterländischer Geschichte und Kunst dem Volke zu erhalten; Die Geschichte und künstlerische Entstehung der deutschen Burgen zu erforschen und weiteren Kreisen bekanntzugeben.“

Historische Quellen als Inspiration für den Stahlstich

Dr. Wilhelm Avenarius, ehemaliger Bibliothekar des Burgeninstituts in Braubach, „hat mich damals mit in sein Büro auf der Marksburg genommen und dieses Bild der Marksburg in einem seiner Bücher gezeigt“, erinnert sich Edith Potthas zurück. Auch die Inschrift hat sie in einem der Bücher gefunden. „Von diesem Bild habe ich eine Zeichnung gemacht, von der Zeichnung wurde ein Film gemacht und dieser auf die Stahlplatte spiegelverkehrt übertragen. Dann habe ich die Zeichnung mit einer Reißnadel nachgeritzt und dann diese Zeichnung mit einem Stichel gestochen“, erzählt Potthas von der aufwendigen Arbeit. „Von der Zeichnung bis zum fertigen Stahlstich habe ich etwa ein Vierteljahr gebraucht.“

i Bei der Übergabe der kunstvollen Drucke hatte Edith Potthas auch das Original des Stahlstichs dabei, den sie als Gesellenstück angefertigt hatte. Die schwere Stahlplatte diente als Druckvorlage für die 66 Drucke. die nun in der Tourist-Information gekauft werden können. Stadtbürgermeister Günter Goß (links) und Stadtbeigeordneter Markus Fischer (rechts) bedankten sich bei Edith Potthas für die Schenkung. Sven Relling/Stadt Braubach

Bei dem Stahlstich handelt es sich um eine limitierte Auflage, eigenhändig von der Erschafferin signiert. Insgesamt nur 80 Drucke gibt es davon, 66 sind noch übrig, die Edith Potthas nun der Stadt überlassen hat. Sie ist erfreut über die neue Heimat ihrer Werke: „Die Marksburg ist ein Wahrzeichen unserer Stadt und hat mich stets inspiriert. Es erfüllt mich mit Stolz, dass meine Drucke nun Braubach bereichern und über die Tourist-Information einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden.“

Braubachs Stadtbürgermeister Günter Goß freut sich sehr über das Geschenk: „Diese Stahlstichdrucke sind ein wertvolles Zeugnis traditioneller Handwerkskunst und eine wunderbare Erinnerung an Braubach. Wir sind Frau Potthas sehr dankbar für diese großzügige Schenkung.“ Auch Markus Fischer würdigte die Künstlerin für ihr Engagement: „Das Werk von Frau Potthas verbindet künstlerische Präzision mit lokaler Geschichte. Es ist eine große Bereicherung für unsere Stadt, dass wir diese einzigartigen Drucke nun präsentieren können.“

Dass noch weitere Drucke dieses Stahlstichs gemacht werden, ist prinzipiell möglich, „wenn denn dann eine Druckerei gefunden wird, die solche Stahlstiche noch einspannen und drucken kann“. Aber schon damals war es auch für Edith Potthas gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der ihr die Drucke anfertigte. „Mir geht es darum, der Stadt etwas zu überlassen und ihr als Braubacher Bürgerin etwas Gutes zu tun – und dass die Käufer etwas Schönes haben, das sie an Braubach erinnert.“

Drucke der Marksburg in der Tourist-Info erhältlich

Die 21 mal 15 Zentimeter großen Drucke, die in den Farben Anthrazit und Grün vorliegen, sind nun im Besitz der Stadt Braubach und ab sofort in der Tourist-Information zum Preis von 20 Euro erhältlich. Der Verkaufserlös kommt der Stadt zugute, während der Originalstahlstich weiterhin im Besitz von Edith Potthas bleibt. „Damit leistet die Künstlerin nicht nur einen kulturellen, sondern auch einen wirtschaftlichen Beitrag zur Förderung des Tourismus in Braubach“, freut sich die Stadt über das großzügige Geschenk.