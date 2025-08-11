Völlig frei in der Motivwahl waren die Fotokünstler der LahnArtists, als sie nach Beiträgen für eine Ausstellung in der Laurenburger Galerie „EinFlussLahn“ gefragt wurden. Entstanden sind spannende Blicke aufs Alltägliche.

Bei herrlichem Sommerwetter kehrten am Sonntag zahlreiche Besucher in die Galerie „EinFlussLahn“ in Laurenburg in der Hauptstraße 28 ein. Hier hat sich eine Gruppe von Künstlern der LahnArtists ein Domizil geschaffen, das als Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst der Künstlergruppe wunderbare Möglichkeiten bietet. Rund 60 Mitglieder zählen die LahnArtists, davon sind 15 Personen Künstler, die sich mit Fotografie beschäftigen.

Ohne großes Rahmenthema bat man die Aussteller, für die Schau einen kurzen Text zum auszustellenden Foto zu entwerfen, den Aufnahmeort anzugeben oder andere Details zu nennen, die für die Besucher interessant sein könnten. So präsentiert Lisa Fink, sicher die jüngste Künstlerin in der Ausstellung, in ihrem Beitrag von einem „Dispositiv“. Dieses lenkt, strukturiert und beeinflusst das Verhalten von Menschen, ohne dass es ihnen bewusst ist. Ein Gefüge aus Objekten, Räumen und Bedeutungen.

Szene im Jetzt lenkt den Blick in die Vergangenheit

In ihrem Werk zeigt sie ein leeres Gasthaus als Projektionsfläche für neue symbolische Praktiken. Der Strauß Salbei erzählt von Spiritualität und Erinnerungen. Die Axt im Hinterhof des Gasthauses zeigt, dass Werkzeuge einfach an Ort und Stelle gelassen wurden. Obwohl dort keiner mehr lebt, laden Räume und Gegenstände dazu ein, einen längst vergangenen Alltag zu teilen. Fink studiert in Offenbach an der Hochschule für Gestaltung und hat zuvor schon als Fotografin gearbeitet. Nun ist es ihr wichtig, ihre Arbeit auf einem anderen Niveau tun zu können, selbst weiterzukommen und einen Austausch mit anderen Künstlern zu haben.

Rolf Röder hingegen zeigt Aufnahmen aus fahrenden Zügen. Er fragt dabei: „Alles relativ?“ Gretelore Herr präsentiert ein Foto aus einem fahrenden Bus heraus, hier gilt der Titel: „Gemeinsam älter werden“. Jedes Foto für sich ein perfekter Schnappschuss, der sich in das Leben der Künstler einfühlen lässt.

Interessierte können die Ausstellung in der Galerie „EinFlussLahn“ noch am 17., 24. und 31. August, 11 bis 18 Uhr, besuchen.

Die Mitwirkenden

Folgende LahnArtists stellen aktuell in der Galerie aus: Thomas Brandl, Christoph Martino, Heike Spöhrer, Gretelore Herr, Herbert Ristl, Ina Becker, Johanna Kuby, Lisa Fink, Moni Munck-Hoch, Rolf Röder, Renate Kuby, Sabine Groos, Sherie Haunzwickl, Steve Whitton und Vladi Murtin.