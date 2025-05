Mehr als 50 Künstler präsentieren sich gemeinsam in einer länderübergreifenden Ausstellung. Seit Jahren lockt diese besondere Veranstaltung die Menschen in die Ateliers. Ab Freitag, 23. Mai, warten wieder besondere Höhepunkte.

Kultur in alten Scheunen, ehemaligen Ställen, Kirchen, privaten Gärten, Ateliers: Die Künstler öffnen ihre Werkstätten. Das ist die Idee hinter den „tArt-Orten“. Vom 23. Mai bis zum 9. Juni lädt die Kultur-Erlebnisreihe zum 14. Mal ein, zu genießen. Der Radius reicht vom Kreis Limburg-Weilburg bis Idstein in den Diezer Raum und Aar-Einrich. Über 50 Beteiligte wollen die Reihe in diesem Jahr zu einem Erfolg werden lassen.

Klausjürgen Herrmann und Doris Virnich haben die Vorarbeit geleistet. Das Programm steht, die Broschüren sind verteilt, online kann sich jeder auf der Website unter www.tart-orte.de/ über die Abläufe informieren. Künstler und diejenigen, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, sind zusammengebracht.

Am Pfingstwochenende geht es rund

Manche machen das schon seit Jahren. Christine Hinz zum Beispiel. Die gebürtige Wienerin lebt seit 1975 in Waldems im Taunus, hat sich vor drei Jahrzehnten eine Keramik-Werkstatt aufgebaut und ist eine „tArt-Orte“-Aktive der ersten Stunde. Als Motto zitiert sie Fernando Botero: „Nicht die Abbildung der Wirklichkeit ist das Ziel der Kunst, sondern die Erschaffung einer eigenen Welt.“ Ihre eigene Welt zeigt sie über das Pfingstwochenende in der Keramikwerkstatt in Waldems-Bermbach. Dem Publikum aus dem Limburger Raum dürfte sie durch ihre regelmäßigen Ausstellungen in der Bad Camberger Amthof-Galerie bekannt sein.

Karsten Thiele: Der Künstler aus Idstein-Heftrich ist der zweite Teilnehmer seit Anbeginn. Wie in den vergangenen Jahren lädt er zur Feuermeditation ein, am 24. Mai ab 21 Uhr auf dem Hirtenstein-Zeltplatz in Heftrich. Das Auftakt-Konzert: Am Sonntag, 25. Mai, 19.30 Uhr, gestalten es Christopher Herrmann (Violoncello) und Eleanna Pitsikaki (Kanun, eine besondere Form der Zither) in der Galerie im Kloster Gnadenthal. Der Eintritt kostet 18 Euro (ermäßigt 12). Bei allen anderen Veranstaltungen der „tArt-Orte“-Reihe ist der Eintritt frei.

Eine Gemeinschaftsausstellung mit vielen Beteiligten: Elf Künstler stellen bei den tArt-Orten über Pfingsten gemeinsam im Selterswassermuseum in Niederselters aus: Lydia Justus, Uli Eulberg, Sabine Kaiser-Edlefsen, Gabriele Holtrich, Anne Petschuch, Michael Spengler, Klausjürgen Herrmann, Lena Thies, Miriam Bräutigam, Doris Virnich und Margret Döring bieten Malerei und Skulpturen.

Ein Blick ins vergangene Jahrhundert: Der Bad Camberger Maler Albert Bastian besitzt seit über 40 Jahren eine Künstlermappe mit Radierungen bekannter Maler um 1845. Die wird es gemeinsamen mit seinen eigenen Arbeiten in „abbes art galerie“ im Mühlweg 11 öffnen und präsentieren – in der Woche vor und an Pfingsten.

Vor 15 Jahren ins Leben gerufen

Die Köpfe hinter dem Projekt: In diesem Jahr sind es Klausjürgen Herrmann und Doris Virnich. Der Bad Camberger hat das Ganze vor über 15 Jahren gemeinsam mit Kurt Bethge-Krafft ins Leben gerufen. Krafft musste sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen. Die Idee wirkt fort. Als Vorsitzender des Kulturrings Idstein hatte er sich mit Herrmann, damals wie heute an der Spitze der Bad Camberger Amthof-Galerie, daran gemacht, eine Grenze zu überwinden. Die Kreise Limburg-Weilburg und Rheingau-Taunus – beidseits der Trennlinie schien der Informationsfluss wie abgehackt. Über die ersten „tArt-Orte“ brachten sie Künstler und Publikum zusammen. Mittlerweile sind Landesgrenzen (Rheinland-Pfalz und Hessen) überwunden. Aus dem Diezer Raum macht eine starke Gruppierung mit.

Doris Virnich ist eine der sehr Aktiven davon. Sie ist bei den „tArt-Orten“ als Künstlerin gestartet, hat Malerei und Zeichnung studiert, ist mittlerweile in der Grafenstadt zu Hause und stellt über das Pfingstwochenende im Selterswassermuseum in Niederselters aus – in einer Gemeinschaftspräsentation mit Klausjürgen Herrmann und neun weiteren Beteiligten. „Der Mix aus erfahrenen Ausstellern und Neulingen macht das für uns interessant. Die Kunstschaffenden vernetzen sich durch solche Aktionen“, sagt Virnich. Das Selterswassermuseum ist auch außerhalb der Kunstaktion attraktiv, gewinnt auf diese Weise wieder neues Publikum. „Ich habe durch die ,tArt-Orte‘ Land und Leute kennengelernt“, erzählt Virnich von ihren bisherigen Erfahrungen.

Genau das wollten Klausjürgen Herrmann und Kurt Bethge-Krafft von Anfang an. Inspiriert von der „Kulturellen Landpartie“ im Wendland starteten sie 2010 mit den ersten „tArt-Orten“. Intensive Gedanken machten sie sich um den Namen. „Meine Frau hatte die zündende Idee“, erzählt der Mit-Initiator heute. Brigitte Herrmann sah es auf den ersten Blick: Der Ort, die Kunst, die Taten – das passt zusammen.

Bekannte Künstler beteiligt

Zu Spitzenzeiten beteiligten sich über 70 Künstler. Im heimischen Raum klingende Namen finden sich im Programm. So der Bildhauer Uli Eulberg und die Batik-Künstlerin Elisabeth Knossalla (beide aus Limburg) sowie Christine Wenzhöfer. Sie lebt in Hünfelden und begeistert sich seit 2016 für das Holz des Mammutbaums, aus dem ihre neusten Objekte entstehen. Noch ein Schmankerl: Eifeltroubadour Günter Hochgürtel, in seiner Heimat als Solist und Frontmann der Mundartband Wibbelstetz bekannt, gibt am 30. Mai um 19 Uhr im Bürgersaal der Domäne Blumenrod in Limburg ein Konzert. Seine urkomischen Zwischenmoderationen sind legendär.

Ergänzt wird das Programm von der Künstlerin Ilse Voigt aus Netzbach. Sie stellt ihre Werke von Samstag, 24. Mai, bis Pfingstmontag, 9. Juni, täglich von 13 bis 18 Uhr in ihrem Atelier und Garten in der Mühlgasse 13 in Netzbach. Gezeigt werden Malereien in verschiedenen Techniken und Tonarbeiten. Am Sonntag, 25. Mai, 15 Uhr, liest Marion Adelmann dort ihre Gedichte.

Das komplette Programm gibt es unter www.tart-orte.de, Anfragen werden unter E-Mail t-art-orte@gmx.de beantwortet.