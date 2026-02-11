Kirche löst Mietverhältnis auf Kündigung in Braubach: Zahnarzt kämpft weiter um Praxis Mira Zwick 11.02.2026, 16:00 Uhr

i Der Zahnmediziner Wolfgang Gasteyer und seine zahnmedizinischen Fachangestellten Corinna Schmidt und Astrid Brozio hoffen nach der unerwarteten Kündigung des Mietverhältnisses, dass die Praxis noch länger geöffnet bleiben kann. Mira Zwick

In Braubach droht einer Zahnarztpraxis nach fast 40 Jahren das Aus – die Kirche hat die Räume unerwartet gekündigt. Doch die Praxis innerhalb eines halben Jahres aufzulösen, hält Wolfgang Gasteyer für nahezu unmöglich. Wir haben mit ihm gesprochen.

Auch fast acht Wochen nach der unerwarteten Kündigung der evangelischen Kirchengemeinde Braubach für die Räume der Zahnarztpraxis von Wolfgang Gasteyer löst diese Entwicklung nur Unverständnis und Kopfschütteln beim Zahnmediziner und seinem Praxisteam aus.







