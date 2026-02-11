In Braubach droht einer Zahnarztpraxis nach fast 40 Jahren das Aus – die Kirche hat die Räume unerwartet gekündigt. Doch die Praxis innerhalb eines halben Jahres aufzulösen, hält Wolfgang Gasteyer für nahezu unmöglich. Wir haben mit ihm gesprochen.
Lesezeit 5 Minuten
Auch fast acht Wochen nach der unerwarteten Kündigung der evangelischen Kirchengemeinde Braubach für die Räume der Zahnarztpraxis von Wolfgang Gasteyer löst diese Entwicklung nur Unverständnis und Kopfschütteln beim Zahnmediziner und seinem Praxisteam aus.